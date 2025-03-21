Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Леоненко жестко раскритиковал некоторых игроков сборной Украины arrow

Леоненко жестко раскритиковал некоторых игроков сборной Украины

21 марта 2025 13:38
Иван Крутогоров - Редактор
Леоненко назвал игроков, которые провалили матч Украина — Бельгия
Георгий Судаков во время поединка с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поздравил команду с победой над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги Наций. Но при этом эксперт раскритиковал некоторых подопечных Сергея Реброва. 

Леоненко объяснил, кто "провалил" матч в Испании, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине". 

Читайте также:

Виктор Леоненко объяснил успех сборной Украины тем, что команда продолжает уверенно проводить как минимум один тайм в каждом поединке. "Сине-желтые" сыграли в более атакующий футбол после перерыва, и это принесло успех. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого критиковал Леоненко

Многим футболистам национальной команды досталось от бывшего форварда "Динамо". Эксперт похвалил тренера за то, что Ребров оставил на поле Судакова, и Георгий во втором тайме действовал активно, участвовал почти во всех атаках команды. 

Также от Леоненко досталось полузащитнику "Динамо" Шапаренко. Экс-форвард заявил, что Николай был совершенно незаметен и ничего не сделал ради вклада в победу. Также Леоненко "прошелся" по Зинченко. 

"А он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч семенил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику всего 28", — заявил Леоненко. 

При этом эксперт раскритиковал и сборную Бельгии. Леоненко заявил, что у "красных дьяволов" умеют играть только Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Героем матча бывший форвард считает защитника Илью Забарного, который забил третий гол сборной Украины. 

Напомним, один из вратарей сборной Украины летом может оказаться в клубе из Нидерландов. 

У Виталия Миколенко появится предложение о трансфере в один из лучших клубов Италии. 

Сергей Ребров рассказал, что случилось в раздевалке сборной Украины после матча. 

Хаби Алонсо шокировал мадридский "Реал" неожиданным заявлением о своем будущем. 

футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Георгий Судаков Виктор Леоненко Сборная Бельгии по футболу
Реклама
Реклама
Реклама