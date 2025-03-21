Леоненко назвал игроков, которые провалили матч Украина — Бельгия

Георгий Судаков во время поединка с Бельгией. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поздравил команду с победой над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги Наций. Но при этом эксперт раскритиковал некоторых подопечных Сергея Реброва.

Леоненко объяснил, кто "провалил" матч в Испании, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Александр Зинченко и Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого критиковал Леоненко

Многим футболистам национальной команды досталось от бывшего форварда "Динамо". Эксперт похвалил тренера за то, что Ребров оставил на поле Судакова, и Георгий во втором тайме действовал активно, участвовал почти во всех атаках команды.

Также от Леоненко досталось полузащитнику "Динамо" Шапаренко. Экс-форвард заявил, что Николай был совершенно незаметен и ничего не сделал ради вклада в победу. Также Леоненко "прошелся" по Зинченко.

"А он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч семенил, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику всего 28", — заявил Леоненко.

При этом эксперт раскритиковал и сборную Бельгии. Леоненко заявил, что у "красных дьяволов" умеют играть только Куртуа, Де Брюйне и Лукаку. Героем матча бывший форвард считает защитника Илью Забарного, который забил третий гол сборной Украины.

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