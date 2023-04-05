Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Леся Цуренко залишає Charelston Open arrow

Леся Цуренко залишає Charelston Open

5 квітня 2023 11:10
- Сергій Гусенцев
Леся Цуренко залишає Charelston Open
Цуренко припиняє свої виступи на турнірі у Чарльстоні
- Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Леся Цуренко завершила свої виступи на грунтовому турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні. У другому раунді змагання Леся не впоралась з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер з Тунісу. 

Про це повідомляє Sport.ua 

Читайте також:

Деталі поєдинку 

Двобій тривав одну годину 27 хвилин. По ходу першої партії рахунок був 0:5 на користь візаві. Українка зуміла дещо покращити ситуацію, але Жабер була сильнішою — 6:3. 

Початок другого сету видався цікавішим — суперниці обмінялися брейками в трьох стартових геймах. Проте, за рахунку 5:3, Жабар подала на матч і завершила поєдинок перемогою у двох партіях — 3:6, 3:6. 

Тож далі, на жаль, йде представниця Тунісу.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.

Тим часом сам Усик отримав виклик, який не зможе ігнорувати. Відомий наступний суперник боксера.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB