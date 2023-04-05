Леся Цуренко залишає Charelston Open

Цуренко припиняє свої виступи на турнірі у Чарльстоні

Українська тенісистка Леся Цуренко завершила свої виступи на грунтовому турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні. У другому раунді змагання Леся не впоралась з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер з Тунісу.

Про це повідомляє Sport.ua

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Деталі поєдинку

Двобій тривав одну годину 27 хвилин. По ходу першої партії рахунок був 0:5 на користь візаві. Українка зуміла дещо покращити ситуацію, але Жабер була сильнішою — 6:3.

Початок другого сету видався цікавішим — суперниці обмінялися брейками в трьох стартових геймах. Проте, за рахунку 5:3, Жабар подала на матч і завершила поєдинок перемогою у двох партіях — 3:6, 3:6.

Тож далі, на жаль, йде представниця Тунісу.

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