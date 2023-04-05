Леся Цуренко залишає Charelston Open
Українська тенісистка Леся Цуренко завершила свої виступи на грунтовому турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні. У другому раунді змагання Леся не впоралась з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер з Тунісу.
Про це повідомляє Sport.ua
Деталі поєдинку
Двобій тривав одну годину 27 хвилин. По ходу першої партії рахунок був 0:5 на користь візаві. Українка зуміла дещо покращити ситуацію, але Жабер була сильнішою — 6:3.
Початок другого сету видався цікавішим — суперниці обмінялися брейками в трьох стартових геймах. Проте, за рахунку 5:3, Жабар подала на матч і завершила поєдинок перемогою у двох партіях — 3:6, 3:6.
Тож далі, на жаль, йде представниця Тунісу.
The 2022 @CharlestonOpen finalist is back in the building and hitting tweeners 🤪@Ons_Jabeur | #CharlestonOpen pic.twitter.com/gv9g5EjRCl— wta (@WTA) April 5, 2023
Нагадаємо, дружина Олександра Усика побувала у Харкові та поділилася кадрами зруйнованого міста.
Тим часом сам Усик отримав виклик, який не зможе ігнорувати. Відомий наступний суперник боксера.
Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.
Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.