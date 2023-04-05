Леся Цуренко покидает Charelston Open
Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Во втором раунде соревнования Леся не справилась с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.
Об этом сообщает Sport.ua.
Детали поединка
Встреча длилась один час 27 минут. По ходу первой партии счет был 0:5 в пользу визави. Украинка сумела несколько улучшить ситуацию, но Жабер была сильнее — 6:3.
Начало второго сета оказалось более интересным — соперницы обменялись брейками в трех стартовых геймах. Однако, при счете 5:3, Жабар подала на матч и завершила поединок победой в двух партиях — 3:6, 3:6.
Так что дальше, к сожалению, идет представительница Туниса.
2022 @CharlestonOpen finalist является back in the Building and hitting tweeners 🤪 @Ons_Jabeur | #CharlestonOpen pic.twitter.com/gv9g5EjRCl— wta (@WTA) April 5, 2023
Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.
Между тем, сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.
Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.
Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.