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Леся Цуренко покидает Charelston Open

5 апреля 2023 11:10
- Сергей Гусенцев
Леся Цуренко покидает Charelston Open
Цуренко прекращает выступления на турнире в Чарльстоне
- Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Во втором раунде соревнования Леся не справилась с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Детали поединка

Встреча длилась один час 27 минут. По ходу первой партии счет был 0:5 в пользу визави. Украинка сумела несколько улучшить ситуацию, но Жабер была сильнее — 6:3.

Начало второго сета оказалось более интересным — соперницы обменялись брейками в трех стартовых геймах. Однако, при счете 5:3, Жабар подала на матч и завершила поединок победой в двух партиях — 3:6, 3:6.

Так что дальше, к сожалению, идет представительница Туниса.

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