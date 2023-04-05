Леся Цуренко покидает Charelston Open

Цуренко прекращает выступления на турнире в Чарльстоне

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила свои выступления на грунтовом турнире WTA 500 в американском Чарльстоне. Во втором раунде соревнования Леся не справилась с пятой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Детали поединка

Встреча длилась один час 27 минут. По ходу первой партии счет был 0:5 в пользу визави. Украинка сумела несколько улучшить ситуацию, но Жабер была сильнее — 6:3.

Начало второго сета оказалось более интересным — соперницы обменялись брейками в трех стартовых геймах. Однако, при счете 5:3, Жабар подала на матч и завершила поединок победой в двух партиях — 3:6, 3:6.

Так что дальше, к сожалению, идет представительница Туниса.

Напомним, супруга Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Между тем, сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера.

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки.

Сергей Ребров может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из соискателей Скудетто.