Левандовський про матч з Україною: важлива перемога і ми побачили недоліки

Левандовські розповів про хороших гравців у збірній України
У Варшаві пройшов товариський матч між командами Польщі та України. Полякам вдалося виграти з рахунком 3:1.
Після гри свою думку про матч висловив капітан збірної Польщі Роберт Левандовські. Слова легендарного футболіста навів портал Sportowe Fakty.
Левандовскі про матч та Україну
Левандовскі віддав належне збірній України, зазначивши, що синьо-жовті мають хороших футболістів, але частина з них не вийшла на матч у стартовому складі.
Оскільки Україна має хороший рівень, Роберт вважає, що швидкий гол допоміг їм перевести подих, а потім забити другий і третій м'яч.
"У збірній України є багато талановитих гравців, хоча не всі з них виходять у стартовому складі. Перший гол допоміг нам перевести дух, відчути свободу та впевненість у прийнятті рішень. Радий, що ми дотримувалися цього підходу надалі", — розповів Левандовські.
Зірковий ветеран зазначив, що гравці команди розуміють важливість матчу з Україною. Ця гра була потрібна, щоб визнати недоліки та аналізувати їх і не повторювати.
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