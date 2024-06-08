Левандовський про матч з Україною: важлива перемога і ми побачили недоліки

Форвард збірної Німеччини Роберт Левандовські. Фото: Reuters/Kacper Pempel

У Варшаві пройшов товариський матч між командами Польщі та України. Полякам вдалося виграти з рахунком 3:1.

Після гри свою думку про матч висловив капітан збірної Польщі Роберт Левандовські. Слова легендарного футболіста навів портал Sportowe Fakty.

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Роберт Левандовські у матчі з Україною. Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Левандовскі про матч та Україну

Левандовскі віддав належне збірній України, зазначивши, що синьо-жовті мають хороших футболістів, але частина з них не вийшла на матч у стартовому складі.

Оскільки Україна має хороший рівень, Роберт вважає, що швидкий гол допоміг їм перевести подих, а потім забити другий і третій м'яч.

"У збірній України є багато талановитих гравців, хоча не всі з них виходять у стартовому складі. Перший гол допоміг нам перевести дух, відчути свободу та впевненість у прийнятті рішень. Радий, що ми дотримувалися цього підходу надалі", — розповів Левандовські.

Зірковий ветеран зазначив, що гравці команди розуміють важливість матчу з Україною. Ця гра була потрібна, щоб визнати недоліки та аналізувати їх і не повторювати.

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