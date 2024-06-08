Левандовски о матче с Украиной: важная победа и мы увидели недостатки

Форвард сборной Германии Роберт Левандовски. Фото: Reuters/Kacper Pempel

В Варшаве прошел товарищеский матч между командами Польши и Украины. Полякам удалось выиграть со счетом 3:1.

После игры свое мнение о матче высказал капитан сборной Польши Роберт Левандовски. Слова легендарного футболиста привел портал Sportowe Fakty.

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Роберт Левандовски в матче с Украиной. Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Левандовски об матче и Украине

Левандовски отдал должное сборной Украины, отметив, что у сине-желтых есть хорошие футболисты, но часть из них не вышла на матч в стартовом составе.

Поскольку Украина имеет хороший уровень, то Роберт считает, что быстрый гол помог им перевести дыхание, а затем забить второй и третий мяч.

"В сборной Украины есть много талантливых игроков, хотя не все из них выходят в стартовом составе. Первый гол помог нам перевести дух, почувствовать свободу и уверенность в принятии решений. Рад, что мы придерживались этого подхода в дальнейшем", — рассказал Левандовски.

Звездный ветеран отметил, что игроки команды понимают важность матча с Украиной. Эта игра была нужна, чтобы признать недостатки и анализировать их и не повторять.

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