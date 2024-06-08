Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Левандовски рассказал о хороших игроках в сборной Украины arrow

Левандовски рассказал о хороших игроках в сборной Украины

8 июня 2024 13:54
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Левандовски о матче с Украиной: важная победа и мы увидели недостатки
Форвард сборной Германии Роберт Левандовски. Фото: Reuters/Kacper Pempel
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Варшаве прошел товарищеский матч между командами Польши и Украины. Полякам удалось выиграть со счетом 3:1.

После игры свое мнение о матче высказал капитан сборной Польши Роберт Левандовски. Слова легендарного футболиста привел портал Sportowe Fakty.

Читайте также:
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски в матче с Украиной. Фото: LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT

Левандовски об матче и Украине

Левандовски отдал должное сборной Украины, отметив, что у сине-желтых есть хорошие футболисты, но часть из них не вышла на матч в стартовом составе.

Поскольку Украина имеет хороший уровень, то Роберт считает, что быстрый гол помог им перевести дыхание, а затем забить второй и третий мяч.

"В сборной Украины есть много талантливых игроков, хотя не все из них выходят в стартовом составе. Первый гол помог нам перевести дух, почувствовать свободу и уверенность в принятии решений. Рад, что мы придерживались этого подхода в дальнейшем", — рассказал Левандовски.

Звездный ветеран отметил, что игроки команды понимают важность матча с Украиной. Эта игра была нужна, чтобы признать недостатки и анализировать их и не повторять.

Напомним, Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

Зинченко простится с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца.

Мудрик назвал футболиста сборной Украины с сильнейшим ударом.

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити" — что известно.

Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Сборная Польши по футболу
футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина