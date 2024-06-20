Левандовський повернувся після травми та допоможе збірній Польщі на Євро-2024

Роберт Левандовський у матчі зі збірною України. Фото: instagram.com/_rl9/

Збірна Польщі готується до матчу чемпіонату Європи проти Австрії зі своєю головною зіркою. Роберт Левандовський готовий повернутись на поле.

Досвідчений форвард встиг відновитись після пошкодження, повідомляє журналіст Томаш Влодарчек.

Читайте також:

Форвард "Барселони" Роберт Левандовський зазнав пошкодження за кілька днів до початку чемпіонату Європи-2024. Досвідчений футболіст травмував біцепс у товариському матчі з Туреччиною (2:1) та не допоміг збірній Польщі у матчі континентальної першості з Нідерландами (1:2).

Левандовський встиг швидко відновитись

Медичний штаб збірної Польщі розробив спеціальну програму, якою форвард наслідував Декілька останніх днів. Це допомогло йому повернутися в дію вже до другого матчу своєї національної команди на Євро-2024.

Роберт Левандовський перед матчем. Фото: instagram.com/_rl9/

Левандовський по чотири години на день проводив у масажному кабінеті, а також займався прискореною реабілітацією лікування у спеціальній кріокамері. Це допомогло 35-річному футболісту швидко забути про травму.

"Я повернувся до тренувань у загальній групі й готуюся до гри. Не знаю, чи мене випустить тренер в основному складі, але я готовий максимально допомогти команді. Ми розуміємо, наскільки важливою може стати перемога", — розповів Левандовський в інтерв'ю польському телебаченню.

У другому матчі на Євро-2024 збірна Польщі у п'ятницю, 21 червня, зіграє проти Австрії.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.