Левандовский вернулся после травмы и поможет сборной Польши на Евро-2024

Роберт Левандовский в матче со сборной Украины. Фото: instagram.com/_rl9/

Сборная Польши готовится к матчу чемпионата Европы против Австрии со своей главной звездой. Роберт Левандовский готов вернуться на поле.

Опытный форвард успел восстановиться после повреждения, сообщает журналист Томаш Влодарчек.

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Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский получил повреждение за несколько дней до начала чемпионата Европы-2024. Опытный футболист травмировал бицепс в товарищеском матче с Турцией (2:1) и не помог сборной Польши в матче континентального первенства с Нидерландами (1:2).

Левандовский успел быстро восстановиться

Медицинский штаб сборной Польши разработал специальную программу, которой форвард следовал несколько последних дней. Это помогло ему вернуться в строй уже ко второму матчу своей национальной команды на Евро-2024.

Роберт Левандовский перед матчем. Фото: instagram.com/_rl9/

Левандовский по четыре часа в день проводил в массажном кабинете, а также занимался ускоренной реабилитацией лечения в специальной криокамере. Это помогло 35-летнему футболисту быстро забыть о травме.

"Я вернулся к тренировкам в общей группе и готовлюсь к игре. Не знаю, выпустит ли меня тренер в основном составе, но я готов максимально помочь команде. Мы понимаем, насколько важной может стать победа", — рассказал Левандовский в интервью польскому телевидению.

Во втором матче на Евро-2024 сборная Польши в пятницу, 21 июня, сыграет против Австрии.

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