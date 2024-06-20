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Левандовский рассказал, как ему удалось выздороветь к матчу с Австрией

20 июня 2024 15:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский вернулся после травмы и поможет сборной Польши на Евро-2024
Роберт Левандовский в матче со сборной Украины. Фото: instagram.com/_rl9/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Польши готовится к матчу чемпионата Европы против Австрии со своей главной звездой. Роберт Левандовский готов вернуться на поле. 

Опытный форвард успел восстановиться после повреждения, сообщает журналист Томаш Влодарчек

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Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский получил повреждение за несколько дней до начала чемпионата Европы-2024. Опытный футболист травмировал бицепс в товарищеском матче с Турцией (2:1) и не помог сборной Польши в матче континентального первенства с Нидерландами (1:2). 

Левандовский успел быстро восстановиться 

Медицинский штаб сборной Польши разработал специальную программу, которой форвард следовал несколько последних дней. Это помогло ему вернуться в строй уже ко второму матчу своей национальной команды на Евро-2024. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский перед матчем. Фото: instagram.com/_rl9/

Левандовский по четыре часа в день проводил в массажном кабинете, а также занимался ускоренной реабилитацией лечения в специальной криокамере. Это помогло 35-летнему футболисту быстро забыть о травме. 

"Я вернулся к тренировкам в общей группе и готовлюсь к игре. Не знаю, выпустит ли меня тренер в основном составе, но я готов максимально помочь команде. Мы понимаем, насколько важной может стать победа", — рассказал Левандовский в интервью польскому телевидению. 

Во втором матче на Евро-2024 сборная Польши в пятницу, 21 июня, сыграет против Австрии. 

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спорт
футбол
Евро-2024
Роберт Левандовский
Сборная Польши по футболу

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