Левандовский вернулся после травмы и поможет сборной Польши на Евро-2024

Левандовский рассказал, как ему удалось выздороветь к матчу с Австрией
Сборная Польши готовится к матчу чемпионата Европы против Австрии со своей главной звездой. Роберт Левандовский готов вернуться на поле.
Опытный форвард успел восстановиться после повреждения, сообщает журналист Томаш Влодарчек.
Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский получил повреждение за несколько дней до начала чемпионата Европы-2024. Опытный футболист травмировал бицепс в товарищеском матче с Турцией (2:1) и не помог сборной Польши в матче континентального первенства с Нидерландами (1:2).
Левандовский успел быстро восстановиться
Медицинский штаб сборной Польши разработал специальную программу, которой форвард следовал несколько последних дней. Это помогло ему вернуться в строй уже ко второму матчу своей национальной команды на Евро-2024.
Левандовский по четыре часа в день проводил в массажном кабинете, а также занимался ускоренной реабилитацией лечения в специальной криокамере. Это помогло 35-летнему футболисту быстро забыть о травме.
"Я вернулся к тренировкам в общей группе и готовлюсь к игре. Не знаю, выпустит ли меня тренер в основном составе, но я готов максимально помочь команде. Мы понимаем, насколько важной может стать победа", — рассказал Левандовский в интервью польскому телевидению.
Во втором матче на Евро-2024 сборная Польши в пятницу, 21 июня, сыграет против Австрии.
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