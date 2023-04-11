Левандовський розповів правду про атаку "Барселони": тепер відомо, чому команда не забиває
Нападник збірної Польщі та каталонської "Барселони" зізнався, що у матчі 28 туру Ла-Ліги проти "Жирони" вийшов на поле з дискомфортом у спині. Саме через це йому не вдалося показати свою найкращу гру.
Про це повідомляє Sport.es.
Наслідки "Ель Класико"
Польський форвард відчуває біль у хребті ще з кубкового поєдинку проти "Реала", який відбувся п'ятого квітня. Тоді Левандовский зіткнувся у боротьбі із захисником "вершкових" Мілітао.
"Вчора, коли я прокинувся, я навіть не міг ходити. Я лікувався відновлювальними засобами й грав зі спеціальним поясом, тому що не хотів підвести команду. Я не був готовий на 100 відсотків, і логічно, що мій виступ не був блискучим", — сказав Роберт.
Водночас він заявив, що готовий допомагати "Барселоні" навіть будучи травмованим.
"Це частина футболу, і я не один із тих, хто не виходить на поле через якийсь біль", — зізнався Левандовський.
До слова, каталонська "Барселона" не змогла переграти "Жирону" на власному полі. Матч завершився з рахунком 0:0.
Левандовський у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії відзначився 17 забитими голами у футболці "блаугранас".
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