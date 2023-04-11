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Левандовський розповів правду про атаку "Барселони": тепер відомо, чому команда не забиває

11 квітня 2023 22:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Левандовський розповів правду про атаку Барселони — тепер відомо, чому команда не забиває
Форвард "Барселони" Роберт Левандовський. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Нападник збірної Польщі та каталонської "Барселони" зізнався, що у матчі 28 туру Ла-Ліги проти "Жирони" вийшов на поле з дискомфортом у спині. Саме через це йому не вдалося показати свою найкращу гру. 

Про це повідомляє Sport.es.

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Польський форвард відчуває біль у хребті ще з кубкового поєдинку проти "Реала", який відбувся п'ятого квітня. Тоді Левандовский зіткнувся у боротьбі із захисником "вершкових" Мілітао. 

"Вчора, коли я прокинувся, я навіть не міг ходити. Я лікувався відновлювальними засобами й грав зі спеціальним поясом, тому що не хотів підвести команду. Я не був готовий на 100 відсотків, і логічно, що мій виступ не був блискучим", — сказав Роберт. 

Левандовський
Роберт Левандовський у матчі з "Жироною". Фото: Google

Водночас він заявив, що готовий допомагати "Барселоні" навіть будучи травмованим. 

"Це частина футболу, і я не один із тих, хто не виходить на поле через якийсь біль", — зізнався Левандовський. 

До слова, каталонська "Барселона" не змогла переграти "Жирону" на власному полі. Матч завершився з рахунком 0:0.

Левандовський у нинішньому розіграші чемпіонату Іспанії відзначився 17 забитими голами у футболці "блаугранас". 

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