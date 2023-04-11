Левандовский рассказал правду об атаке Барселоны – теперь известно, почему команда не забивает

Форвард "Барселоны" Роберт Левандовский. Фото: Google

Нападающий сборной Польши и каталонской "Барселоны" признался, что в матче 28 тура Ла Лиги против "Жироны" вышел на поле с дискомфортом в спине. Именно из-за этого ему не удалось показать свою лучшую игру.

Об этом сообщает Sport.es.

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Польский форвард чувствует боль в позвоночнике еще с кубкового поединка против "Реала", состоявшегося 5 апреля. Тогда Левандовский столкнулся в борьбе с защитником "сливочных" Милитао.

"Вчера, когда я проснулся, я даже не мог ходить. Я лечился восстановительными средствами и играл со специальным поясом, потому что не хотел подвести команду. Я не был готов на 100 процентов, и логично, что мое выступление не было блестящим", — сказал Роберт.

Роберт Левандовский в матче с "Жироной". Фото: Google

В то же время он заявил, что готов помогать "Барселоне", даже будучи травмированным.

"Это часть футбола, и я не один из тех, кто не выходит на поле из-за какой-либо боли", — признался Левандовский.

К слову, каталонская "Барселона" не смогла обыграть "Жирону" на собственном поле. Матч завершился со счётом 0:0.

Левандовский в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отличился 17-ю забитыми голами в футболке "блаугранас".

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