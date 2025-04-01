Юлія Левченко вразила новими фото в купальнику

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко продовжує готуватись до нового легкоатлетичного сезону. При цьому, вона пропустила зимові старти.

Крім підготовки, Левченко не забуває публікувати в Instagram нові фото в купальнику.

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Левченко опублікувала яскраві фото в купальнику, де можна побачити гарне тіло дівчини. При цьому, вони зроблені без зайвої перчинки.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Зазначимо, що, ймовірно, фото зроблені під час відпочинку в міжсезоння, оскільки наразі дівчина активно готується до нового сезону у легкоатлетичному манежі в Києві.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Зазначимо, що Левченко провалила минулий літній сезон і показала серйозний регрес. Якщо не покращити результати, то легкоатлетка близька до того, щоб не потрапляти в трійку українок на топові міжнародні турніри.

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