Юлия Левченко поразила новыми фото в купальнике

Левченко показала свое красивое тело на отдыхе — фото
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продолжает готовиться к новому легкоатлетическому сезону. При этом, она пропустила зимние старты.
Кроме подготовки, Левченко не забывает публиковать в Instagram новые фото в купальнике.
Левченко показала свою красивую внешность
Левченко опубликовала яркие фото в купальнике, где можно увидеть красивое тело девушки. При этом, они сделаны без лишней перчинки.
Отметим, что, вероятно, фото сделаны во время отдыха в межсезонье, поскольку сейчас девушка активно готовится к новому сезону в легкоатлетическом манеже в Киеве.
Отметим, что Левченко провалила прошлый летний сезон и показала серьезный регресс. Если не улучшить результаты, то легкоатлетка близка к тому, чтобы не попадать в тройку украинок на топовые международные турниры.
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