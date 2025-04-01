Юлия Левченко поразила новыми фото в купальнике

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко продолжает готовиться к новому легкоатлетическому сезону. При этом, она пропустила зимние старты.

Кроме подготовки, Левченко не забывает публиковать в Instagram новые фото в купальнике.

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Левченко опубликовала яркие фото в купальнике, где можно увидеть красивое тело девушки. При этом, они сделаны без лишней перчинки.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Отметим, что, вероятно, фото сделаны во время отдыха в межсезонье, поскольку сейчас девушка активно готовится к новому сезону в легкоатлетическом манеже в Киеве.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Отметим, что Левченко провалила прошлый летний сезон и показала серьезный регресс. Если не улучшить результаты, то легкоатлетка близка к тому, чтобы не попадать в тройку украинок на топовые международные турниры.

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