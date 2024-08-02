Юлія Левченко назвала причину вильоту із боротьби за медаль на Олімпіаді

Юлія Левченко під час Олімпіади у Парижі. Фото: НОК України

Легкоатлетка Юлія Левченко не зуміла кваліфікуватися до фіналу олімпійського турніру зі стрибків у висоту. Українка пояснила, чим залишилася задоволеною після змагання.

Спортсменка розповіла про атмосферу у національній команді в інтерв'ю пресслужбі НОК України.

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За підсумками кваліфікаційного етапу турніру зі стрибків у висоту, одна з трьох українок вибула з боротьби. Юлія Левченко, яку називають однією із найкрасивіших спортсменок на Олімпіаді-2024, не зуміла взяти висоту 1.83 метри.

Юлія Левченко перед виступом. Фото: НОК України

Як Левченко поставилася до невдачі

Українська спортсменка не поспішає аналізувати причини свого вильоту з турніру. Вона збирається зробити це пізніше після Олімпіади. Легкоатлетка зазначила, що кваліфікація пройшла тяжко для багатьох учасниць, деякі спортсменки зазнали травм. Левченко вважає, що іноді погані дні просто трапляються. Юлія рада, що зуміла уникнути травми.

Стрибок Юлії Левченко. Фото: НОК України

Українка визнала, що не відчувала готовності успішно виступити на Олімпіаді у Парижі. Після вильоту з турніру вона залишиться у команді та підтримуватиме своїх подруг. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко виступлять у неділю у фіналі зі стрибків у висоту. Левченко розповіла, що у збірній чудова атмосфера. Дівчата давно знайомі та підтримують одна одну.

"Ми працюємо на результат, і світовий рекорд Ярослави це підтверджує. І він нас тільки підбадьорює. У нас дуже класна дружна команда, немає жодного тиску з боку тренерів. Вони у недалекому минулому атлети, спортсмени, вони всі це розуміють, тому вони дають класні мотиваційні настанови", — пояснила Левченко.

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