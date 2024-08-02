Юлия Левченко назвала причину выбывание из борьбы за медаль на Олимпиаде

Юлия Левченко во время Олимпиады в Париже. Фото: НОК Украины

Легкоатлетка Юлия Левченко не сумела квалифицироваться в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту. Украинка объяснила, чем осталась довольна после соревнования.

Спортсменка рассказала об атмосфере в национальной команде в интервью пресс-службе НОК Украины.

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По итогам квалификационного этапа турнира по прыжкам в высоту одна из трех украинок выбыла из борьбы. Юлия Левченко, которую называют одной из самых красивых спортсменок на Олимпиаде-2024, не сумела взять высоту 1.83 метра.

Юлия Левченко перед выступлением. Фото: НОК Украины

Как Левченко отнеслась к неудаче

Украинская спортсменка не спешит анализировать причины своего вылета из турнира. Она собирается сделать это позже, после Олимпиады. Легкоатлетка отметила, что квалификация прошла тяжело для многих участниц, некоторые спортсменки получили травму. Левченко считает, что иногда плохие дни просто случаются. Юлия рада тому, что сумела избежать травмы.

Прыжок Юлии Левченко. Фото: НОК Украины

Украинка признала, что не чувствовала готовности успешно выступить на Олимпиаде в Париже. После вылета с турнира она останется в команде и будет поддерживать своих подруг. Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выступят в воскресенье в финале по прыжкам в высоту. Левченко рассказала, что в сборной прекрасные отношения. Девушки давно знают и поддерживают друг друга.

"Мы работаем на результат, и мировой рекорд Ярослава это подтверждает. И он нас только ободряет. У нас очень классная дружная команда, нет никакого давления со стороны тренеров. Они все в недалеком прошлом атлеты, спортсмены, они все это понимают, поэтому они дают классные мотивационные наставления", — объяснила Левченко.

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