Лідер Динамо міг продовжити кар'єру в АПЛ

Володимир Бражко перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський узяв на себе відповідальність за розвиток кар'єри одного з футболістів клубу. Кияни отримали пропозицію з Англії минулого сезону. Однак "біло-сині" відмовилися від трансферу.

У той час тренер розраховував на футболіста, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Пряма червона".

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський був звільнений із "Динамо" в середині сезону 2025/26. Незадовго до цього тренер ухвалив рішення, яке вплинуло на розвиток кар'єри одного з футболістів.

Тренер Олександр Шовковський. Фото: скриншот YouTube

Трансфер, що не відбувся

Олександр Шовковський розповів, що один з англійських клубів цікавився 24-річним Володимиром Бражком. Тренер попросив керівництво клубу залишити гравця в команді, оскільки розраховував на нього. Однак "біло-сині" нічого не виграли від цього рішення.

"На той момент Бражко був ключовим гравцем. Але потім він отримав травму, якісно відновитися не вдалося, а Михайленко дуже непогано проявив себе і почав грати",- розповів Шовковський.

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Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 36 поєдинків у всіх турнірах минулого сезону. На його рахунку 4 м'ячі та 2 асисти.

У різний час гравцем цікавилися англійські "Вулвергемптон", "Борнмут" та "Бернлі".

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