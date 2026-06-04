Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідер Динамо міг продовжити кар'єру в АПЛ

Лідер Динамо міг продовжити кар'єру в АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 06:15
Лідер Динамо міг продовжити кар'єру в АПЛ
Володимир Бражко перед матчем "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський узяв на себе відповідальність за розвиток кар'єри одного з футболістів клубу. Кияни отримали пропозицію з Англії минулого сезону. Однак "біло-сині" відмовилися від трансферу.

У той час тренер розраховував на футболіста, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Пряма червона".

Колишній голкіпер збірної України Олександр Шовковський був звільнений із "Динамо" в середині сезону 2025/26. Незадовго до цього тренер ухвалив рішення, яке вплинуло на розвиток кар'єри одного з футболістів.

Александр Шовковский
Тренер Олександр Шовковський. Фото: скриншот YouTube

Трансфер, що не відбувся

Олександр Шовковський розповів, що один з англійських клубів цікавився 24-річним Володимиром Бражком. Тренер попросив керівництво клубу залишити гравця в команді, оскільки розраховував на нього. Однак "біло-сині" нічого не виграли від цього рішення.

"На той момент Бражко був ключовим гравцем. Але потім він отримав травму, якісно відновитися не вдалося, а Михайленко дуже непогано проявив себе і почав грати",- розповів Шовковський.

Читайте також:

Володимир Бражко зіграв за "Динамо" 36 поєдинків у всіх турнірах минулого сезону. На його рахунку 4 м'ячі та 2 асисти.

У різний час гравцем цікавилися англійські "Вулвергемптон", "Борнмут" та "Бернлі".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про котирування букмекерів на переможницю Ролан Гаррос. Українка Марта Костюк стала фавориткою турніру.

Також Новини.LIVE повідомляли про черговий успішний виступ Юлії Левченко. Легкоатлетка святкувала перемогу на етапі Континентальної першості.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Динамо Олександр Шовковський Володимир Бражко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації