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Главная Спорт Лидер Динамо мог продолжить карьеру в АПЛ

Лидер Динамо мог продолжить карьеру в АПЛ

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 06:15
Лидер Динамо мог продолжить карьеру в АПЛ
Владимир Бражко перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский взял на себя ответственность за развитие карьеры одного из футболистов клуба. Киевляне получили предложение из Англии в прошлом сезоне. Однако "бело-синие" отказались от трансфера. 

В то время тренер рассчитывал на футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Пряма червона". 

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский был уволен из "Динамо" в середине сезона 2025/26. Незадолго до этого тренер принял решение, которое повлияло на развитие карьеры одного из футболистов. 

Александр Шовковский
Тренер Александр Шовковский. Фото: скриншот YouTube 

Несостоявшийся трансфер 

Александр Шовковский рассказал, что один из английских клубов интересовался 24-летним Владимиром Бражко. Тренер попросил руководство клуба оставить игрока в команде, так как рассчитывал на него. Однако "бело-синие" ничего не выиграли от этого решения. 

"На тот момент Бражко был ключевым игроком. Но потом он получил травму, качественно восстановиться не удалось, а Михайленко очень неплохо проявил себя и начал играть", — рассказал Шовковский. 

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Владимир Бражко сыграл за "Динамо" 36 поединков во всех турнирах прошлого сезона. На его счету 4 мяча и 2 ассиста. 

В разное время игроком интересовались английские "Вулверхэмптон", "Борнмут" и "Бернли". 

Напомним, Новини.LIVE писали о котировках букмекеров на победительницу Ролан Гаррос. Украинка Марта Костюк стала фавориткой турнира. 

Также Новини.LIVE сообщали об очередном успешном выступлении Юлии Левченко. Легкоатлетка праздновала победу на этапе Континентального первенства. 

Динамо Александр Шовковский Владимир Бражко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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