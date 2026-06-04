Лидер Динамо мог продолжить карьеру в АПЛ

Владимир Бражко перед матчем "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский взял на себя ответственность за развитие карьеры одного из футболистов клуба. Киевляне получили предложение из Англии в прошлом сезоне. Однако "бело-синие" отказались от трансфера.

В то время тренер рассчитывал на футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Пряма червона".

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский был уволен из "Динамо" в середине сезона 2025/26. Незадолго до этого тренер принял решение, которое повлияло на развитие карьеры одного из футболистов.

Тренер Александр Шовковский. Фото: скриншот YouTube

Несостоявшийся трансфер

Александр Шовковский рассказал, что один из английских клубов интересовался 24-летним Владимиром Бражко. Тренер попросил руководство клуба оставить игрока в команде, так как рассчитывал на него. Однако "бело-синие" ничего не выиграли от этого решения.

"На тот момент Бражко был ключевым игроком. Но потом он получил травму, качественно восстановиться не удалось, а Михайленко очень неплохо проявил себя и начал играть", — рассказал Шовковский.

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Владимир Бражко сыграл за "Динамо" 36 поединков во всех турнирах прошлого сезона. На его счету 4 мяча и 2 ассиста.

В разное время игроком интересовались английские "Вулверхэмптон", "Борнмут" и "Бернли".

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