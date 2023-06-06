Лідер "Динамо" може піти з клубу: про кого йдеться

Футболісти перед матчем. Фото: офіційний сайт "Динамо" Київ

Київське "Динамо" готується до відходу деяких футболістів. Керівництво клубу має намір "розчистити" склад для молодих виконавців.

Капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук також може змінити команду, повідомив спортивний журналіст Віктор Вацко.

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Столичне "Динамо" продовжує боротися із системною кризою. У клубу немає грошей на дорогих новачків, а "дірки" у бюджеті доведеться закривати шляхом продажу частини футболістів. З деякими гравцями можуть не продовжити контракти або достроково розірвати їх, щоб заощадити на зарплаті.

Сергій Сидорчук бореться із суперником. Фото: офіційний сайт "Динамо" Київ

У "Динамо" буде новий капітан?

Не виключено, що в сезоні 2023/2024 тренерський штаб біло-синіх зробить ставку на молодих гравців. У зв'язку з цим у клубі вже почали прощатися із ветеранами. З "Динамо" пішов досвідчений воротар Денис Бойко, за ним може піти 31-річний захисник Олександр Караваєв.

Не виключено, що столичний клуб попрощається навіть із Сергієм Сидорчуком. Контракт 32-річного капітана "Динамо" діє до літа 2025 року, однак у клубі розглядають можливість дострокового розірвання угоди із досвідченим футболістом.

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