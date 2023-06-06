Лидер "Динамо" может уйти из клуба: о ком идет речь
Киевское "Динамо" готовится к уходу некоторых футболистов. Руководство клуба собирается "расчистить" состав для молодых исполнителей.
Капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук тоже может сменить команду, сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.
Столичное "Динамо" продолжает бороться с системным кризисом. У клуба нет денег на дорогих новичков, а "дыры" в бюджете придется закрывать за счет продажи части футболистов. С некоторыми игроками могут не продлить контракты или досрочно их расторгнуть, чтобы сэкономить на зарплате.
У "Динамо" будет новый капитан?
Не исключено, что в сезоне 2023/2024 тренерский штаб "бело-синих" сделает ставку на молодых игроков. В связи с этим в клубе уже начали прощаться с ветеранами. Из "Динамо" ушел опытный вратарь Денис Бойко, за ним может последовать 31-летний защитник Александр Караваев.
Не исключено, что столичный клуб попрощается даже с Сергеем Сидорчуком. Контракт 32-летнего капитана "Динамо" действует до лета 2025 года, однако в клубе рассматривают возможность досрочного расторжения соглашения с опытным футболистом.
Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.
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