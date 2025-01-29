Кривбас може втратити ще одного важливого гравця

Головний тренер криворізького "Кривбаса" Юрій Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

Криворізький "Кривбас" може втратити одного із своїх лідерів. Один із ізраїльських клубів збирається зробити щодо нього трансферну пропозицію.

Півзахисник "Кривбаса" та збірної Руанди Джихад Бізімана може переїхати до чемпіонату Ізраїлю, повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Пропозиція щодо його трансферу надійде незабаром. Принаймні, про це ходять активні чутки.

Інсайд "ТаТоТаке" про Бізіману. Фото: скриншот

Куди перейде Бізімана

Півзахисником Джихадом Бізіманою цікавиться ізраїльський клуб "Маккабі" Нетанія.

За даними журналістів, він готовий зробити конкретну пропозицію щодо гравця. Вірогідна сума трансферу оцінюється у 200-300 тисяч євро.

Нагадаємо, гравець київського "Динамо" посилив конкурента команди Шовковського.

Дружина Олександра Усика показала, як боксер проводить вільний час.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін може підсилити гранда АПЛ.

Георгій Бущан перейшов до клубу із Саудівської Аравії та забрав із собою дружину.