Кривбасс может потерять еще одного важного игрока

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Фото: instagram.com/fckryvbas

Криворожский "Кривбасс" может потерять одного из своих лидеров. Один из израильских клубов собирается сделать по нему трансферное предложение.

Полузащитник "Кривбасса" и сборной Руанды Джихад Бизимана может переехать в чемпионат Израиля, сообщает "ТаТоТаке".

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Предложение по его трансферу поступит в скором времени. По крайней мере, об этом ходят активные слухи.

Инсайд "ТаТоТаке" о Бизимане. Фото: скриншот

Куда перейдёт Бизимана

Полузащитником Джихадом Бизиманой интересуется израильский клуб "Маккаби" Нетания.

По данным журналистов, он готов сделать конкретное предложение по игроку. Вероятная сумма трансфера оценивается в 200-300 тысяч евро.

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