Кривбас втратив капітана Хомченовського через серйозну травму коліна

Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"

Криворізький "Кривбас" знову поніс кадрові втрати. Цього разу команда втратила одного із лідерів.

Про втрату команди повідомила пресслужба "Кривбасу".

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За інформацією клубу, травму отримав капітан та лідер півзахисту Дмитро Хомченовський.

Дмитро Хомченовський отримав травму. Фото: "Кривбас"

В клубі уточнили, що Дмитро травмував коліно на одному з командних тренувань. Після тренування футболісту призначили діагностику, яка вказала на необхідність операції, яку вже провели.

Наразі невідомо про терміни відновлення капітана "Кривбасу", але цього сезону він вже не зіграє.

Цього сезону віковий Хомченовський встиг провести 11 матчів, де результативними діями не відзначався.

Криворізький клуб наразі йде на шостій позиції у турнірній таблиці й бориться за четверту позицію з "Поліссям" та "Карпатами".

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