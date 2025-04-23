Пожежа на базі Кривбасу в Кривому Розі — полум’я охопило одну з будівель

У Кривому Розі горить тренувальна база Кривбасу — фото
У Кривому Розі сталася пожежа на тренувальній базі "Кривбасу". Наразі горить одна із будівель центру.
Про це повідомив портал "Перший Міський".
Пожежа на тренувальній базі "Кривбасу"
На опублікованих відео та фото видно, що вогонь виник на в одній із будівель бази. Полум’я на будівлі сягає кількох метрів угору.
Наразі на базі працюють співробітники ДСНС, які намагаються загасити пожежу.
Зазначимо, що попри пожежу з бази нікого не евакуйовували й там перебувають вихованці академії, які слідкують за вогнем.
Щодо причин пожежі наразі інформації немає.
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