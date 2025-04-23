Пожежа на базі Кривбасу в Кривому Розі — полум’я охопило одну з будівель

Тренувальна база "Кривбасу". Фото: "Перший міський"

У Кривому Розі сталася пожежа на тренувальній базі "Кривбасу". Наразі горить одна із будівель центру.

Про це повідомив портал "Перший Міський".

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Пожежа на тренувальній базі "Кривбасу"

На опублікованих відео та фото видно, що вогонь виник на в одній із будівель бази. Полум’я на будівлі сягає кількох метрів угору.

Наразі на базі працюють співробітники ДСНС, які намагаються загасити пожежу.

Зазначимо, що попри пожежу з бази нікого не евакуйовували й там перебувають вихованці академії, які слідкують за вогнем.

Щодо причин пожежі наразі інформації немає.

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