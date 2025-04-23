Пожар на базе Кривбасса в Кривом Роге — пламя охватило одно из зданий

В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса — фото
В Кривом Роге произошел пожар на тренировочной базе "Кривбасса". Сейчас горит одно из зданий центра.
Об этом сообщил портал "Первый Городской".
Пожар на тренировочной базе "Кривбасса"
На опубликованных видео и фото видно, что огонь возник в одном из зданий базы. Пламя на постройке достигает нескольких метров вверх.
Сейчас на базе работают сотрудники ГСЧС, которые пытаются потушить пожар.
Отметим, что несмотря на пожар с базы никого не эвакуировали и там находятся воспитанники академии, которые следят за огнем.
О причинах пожара пока информации нет.
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