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В Кривом Роге горит тренировочная база Кривбасса — фото

23 апреля 2025 17:42
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Пожар на базе Кривбасса в Кривом Роге — пламя охватило одно из зданий
Тренировочная база "Кривбасса". Фото: "Первый городской"
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В Кривом Роге произошел пожар на тренировочной базе "Кривбасса". Сейчас горит одно из зданий центра.

Об этом сообщил портал "Первый Городской".

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На опубликованных видео и фото видно, что огонь возник в одном из зданий базы. Пламя на постройке достигает нескольких метров вверх.

Сейчас на базе работают сотрудники ГСЧС, которые пытаются потушить пожар.

Отметим, что несмотря на пожар с базы никого не эвакуировали и там находятся воспитанники академии, которые следят за огнем.

О причинах пожара пока информации нет.

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