Кривбасс потерял капитана Хомченовского из-за серьезной травмы колена

Лидер Кривбасса получил травму и больше не сыграет в сезоне
Криворожский "Кривбасс" снова понес кадровые потери. На этот раз команда потеряла одного из лидеров.
О потере команды сообщила пресс-служба "Кривбасса".
Кого потерял "Кривбасс"
По информации клуба, травму получил капитан и лидер полузащиты Дмитрий Хомченовский.
В клубе уточнили, что Дмитрий травмировал колено на одной из командных тренировок. После тренировки футболисту назначили диагностику, указавшей на необходимость операции, которую уже провели.
Пока неизвестно о сроках восстановления капитана "Кривбасса", но в этом сезоне он уже не сыграет.
В этом сезоне возрастной Хомченовский успел провести 11 матчей, где результативными действиями не отличался.
Криворожский клуб сейчас идет на шестой позиции в турнирной таблице и борется за четвертую позицию с "Полесьем" и "Карпатами".
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