Кривбасс потерял капитана Хомченовского из-за серьезной травмы колена

Игроки "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"

Криворожский "Кривбасс" снова понес кадровые потери. На этот раз команда потеряла одного из лидеров.

О потере команды сообщила пресс-служба "Кривбасса".

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По информации клуба, травму получил капитан и лидер полузащиты Дмитрий Хомченовский.

Дмитрий Хомченовский получил травму. Фото: "Кривбасс"

В клубе уточнили, что Дмитрий травмировал колено на одной из командных тренировок. После тренировки футболисту назначили диагностику, указавшей на необходимость операции, которую уже провели.

Пока неизвестно о сроках восстановления капитана "Кривбасса", но в этом сезоне он уже не сыграет.

В этом сезоне возрастной Хомченовский успел провести 11 матчей, где результативными действиями не отличался.

Криворожский клуб сейчас идет на шестой позиции в турнирной таблице и борется за четвертую позицию с "Полесьем" и "Карпатами".

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