Лідер Ліверпуля бойкотує трансфер у Баварію заради Барселони

Лідер Ліверпуля бойкотує трансфер до Баварії
Колумбійський футболіст "Ліверпуля" Луїс Діас не хоче переходити в "Баварію", яка вже досягла домовленості з англійським клубом. Гравцеві цікавий інший трансфер.
Діасом цікавиться каталонська "Барселона", повідомив у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.
Два гранди європейського футболу ведуть боротьбу за 28-річного Луїса Діаса. "Ліверпуль" ухвалив рішення продати колумбійського гравця навіть попри нещодавню трагедію з Діогу Жотою. Однак усе виявилося не так просто.
Діас не хоче в "Баварію"
Попри суперечливі дані з Німеччини, колумбійський футболіст не готовий одягнути футболку "Баварії". Мюнхенський клуб може заплатити "Ліверпулю" 80 млн євро, що влаштовує англійців. Однак сам Луїс зацікавлений в іншому проєкті.
Каталонська "Барселона" готова зробити гравця "червоних" своїм пріоритетним трансфером, а самому Луїсу запропонувати стабільне місце в стартовому складі. Колумбієць чекає, поки "синьо-гранатові" залагодять деталі трансферу з "Ліверпулем", але у "Барси" немає грошей на трансфер одноразовим платежем. Англійський клуб відмовляє від того, щоб розбити компенсацію за Діаса на декілька років. Доля футболіста, як і раніше, не визначена.
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