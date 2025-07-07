Лідер Ліверпуля бойкотує трансфер у Баварію заради Барселони

Луїс Діас після перемоги в АПЛ. Фото: instagram.com/luisdiaz19_//

Колумбійський футболіст "Ліверпуля" Луїс Діас не хоче переходити в "Баварію", яка вже досягла домовленості з англійським клубом. Гравцеві цікавий інший трансфер.

Діасом цікавиться каталонська "Барселона", повідомив у соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.

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Луїс Діас (праворуч) у збірній Колумбії. Фото: instagram.com/luisdiaz19_//

Діас не хоче в "Баварію"

Попри суперечливі дані з Німеччини, колумбійський футболіст не готовий одягнути футболку "Баварії". Мюнхенський клуб може заплатити "Ліверпулю" 80 млн євро, що влаштовує англійців. Однак сам Луїс зацікавлений в іншому проєкті.

Каталонська "Барселона" готова зробити гравця "червоних" своїм пріоритетним трансфером, а самому Луїсу запропонувати стабільне місце в стартовому складі. Колумбієць чекає, поки "синьо-гранатові" залагодять деталі трансферу з "Ліверпулем", але у "Барси" немає грошей на трансфер одноразовим платежем. Англійський клуб відмовляє від того, щоб розбити компенсацію за Діаса на декілька років. Доля футболіста, як і раніше, не визначена.

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