Лидер Ливерпуля бойкотирует трансфер в Баварию ради Барселоны

Луис Диас после победы в АПЛ. Фото: instagram.com/luisdiaz19_/

Колумбийский футболист "Ливерпуля" Луис Диас не хочет переходить в "Баварию", которая уже достигла договоренности с английским клубом. Игроку интересен другой трансфер.

Диасом интересуется каталонская "Барселона", сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

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Два гранда европейского футбола ведут борьбу за 28-летнего Луиса Диаса. "Ливерпуль" принял решение продать колумбийского игрока даже несмотря на недавнюю трагедию с Диогу Жотой. Однако все оказалось не так просто.

Луис Диас (справа) в сборной Колумбии. Фото: instagram.com/luisdiaz19_/

Диас не хочет в "Баварию"

Несмотря на противоречивые данные из Германии, колумбийский футболист не готов надеть футболку "Баварии". Мюнхенский клуб может заплатить "Ливерпулю" 80 млн евро, что устраивает англичан. Однако сам Луис заинтересован в другом проекте.

Каталонская "Барселона" готова сделать игрока "красных" своим приоритетным трансфером, а самому Луису предложить стабильное место в стартовом составе. Колумбиец ждет, пока "сине-гранатовые" уладят детали трансфера с "Ливерпулем", но у "Барсы" нет денег на трансфер единовременным платежем. Английский клуб отказывает от того, чтобы разбить компенсацию за Диаса на несколько лет. Судьба футболиста по-прежнему не определена.

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