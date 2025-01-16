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Лідер Манчестер Сіті несподівано заговорив про відхід із клубу

16 січня 2025 15:15
Станіслав Костюк - Редактор
Де Брюйне хоче піти з Манчестер Сіті через Гвардіолу
Кевін Де Брюйне (ліворуч) і Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Toby Melville
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіст англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне не відкидає варіанту завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону. У бельгійського гравця є декілька причин для такого рішення. 

Де Брюйне не хоче залишатися в Англії попри вмовляння спортивного директора клубу, повідомляє Daily Mail

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Сезон 2024/2025 невдало складається для 33-річного Кевіна Де Брюйне. Через часті травми футболіст, який ще донедавна був лідером "Манчестер Сіті", зіграв за англійську команду лише 18 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі.

Де гратиме Де Брюйне 

У досвідченого футболіста є кілька пропозицій від клубів із Саудівської Аравії та американської MLS. Попри наполегливість потенційних покупців, бельгієць не хоче переїжджати в ці країни навіть за великі гроші.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне працює з м'ячем. Фото: Reuters/Peter Powell

Залишатися в "Манчестер Сіті" Де Брюйне теж не бажає. Кевін ніколи не говорив про це вголос, але англійські журналісти стверджують, що він розчарувався в проєкті Хосепа Гвардіоли. Каталонський тренер продовжив контракт із клубом, але Де Брюйне не піде за його прикладом.

У гравця є два варіанти. Він може взагалі завершити кар'єру, оскільки Кевін втомився і від гри, і від постійних травм. Однак не виключено, що Де Брюйне ненадовго повернеться до рідного "Генка", вихованцем якого він є.

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спорт футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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