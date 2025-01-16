Де Брюйне хоче піти з Манчестер Сіті через Гвардіолу

Лідер Манчестер Сіті несподівано заговорив про відхід із клубу
Футболіст англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне не відкидає варіанту завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону. У бельгійського гравця є декілька причин для такого рішення.
Де Брюйне не хоче залишатися в Англії попри вмовляння спортивного директора клубу, повідомляє Daily Mail.
Сезон 2024/2025 невдало складається для 33-річного Кевіна Де Брюйне. Через часті травми футболіст, який ще донедавна був лідером "Манчестер Сіті", зіграв за англійську команду лише 18 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 4 результативні передачі.
Де гратиме Де Брюйне
У досвідченого футболіста є кілька пропозицій від клубів із Саудівської Аравії та американської MLS. Попри наполегливість потенційних покупців, бельгієць не хоче переїжджати в ці країни навіть за великі гроші.
Залишатися в "Манчестер Сіті" Де Брюйне теж не бажає. Кевін ніколи не говорив про це вголос, але англійські журналісти стверджують, що він розчарувався в проєкті Хосепа Гвардіоли. Каталонський тренер продовжив контракт із клубом, але Де Брюйне не піде за його прикладом.
У гравця є два варіанти. Він може взагалі завершити кар'єру, оскільки Кевін втомився і від гри, і від постійних травм. Однак не виключено, що Де Брюйне ненадовго повернеться до рідного "Генка", вихованцем якого він є.
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