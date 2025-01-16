Де Брюйне хочет уйти из Манчестер Сити из-за Гвардиолы

Кевин Де Брюйне (слева) и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Toby Melville

Футболист английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не исключает варианта завершить карьеру в конце нынешнего сезона. У бельгийского игрока есть несколько причин для такого решения.

Де Брюйне не хочет оставаться в Англии несмотря на уговоры спортивного директора клуба, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

Сезон 2024/2025 неудачно складывается для 33-летнего Кевина Де Брюйне. Из-за частых травм футболист, который еще недавно был лидером "Манчестер Сити", сыграл за английскую команду всего 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Где будет играть Де Брюйне

У опытного футболиста есть несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии и американской MLS. Несмотря на настойчивость потенциальных покупателей, бельгиец не хочет переезжать в эти страны даже за большие деньги.

Кевин Де Брюйне работает с мячом. Фото: Reuters/Peter Powell

Оставаться в "Манчестер Сити" Де Брюйне тоже не желает. Кевин никогда не говорил об этом вслух, но английские журналисты утверждают, что он разочаровался в проекте Хосепа Гвардиолы. Каталонский тренер продлил контракт с клубом, но Де Брюйне не последует его примеру.

У игрока есть два варианта. Он может вообще завершить карьеру, поскольку Кевин устал и от игры, и от постоянных травм. Однако не исключено, что Де Брюйне ненадолго вернется в родной "Генк", воспитанником которого он является.

Напомним, футболист сборной Украины объяснил, как допинг попал в организм Михаила Мудрика.

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал кандидатом на переход сразу в два европейских гранда.

В лондонском "Арсенале" уже нашли новый клуб для Александра Зинченко и ведет переговоры о трансфере.

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий отправился на фронт и посетил Покровск.