Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Манчестер Сити неожиданно заговорил об уходе из клуба arrow

Лидер Манчестер Сити неожиданно заговорил об уходе из клуба

16 января 2025 15:15
Станислав Костюк - Редактор
Де Брюйне хочет уйти из Манчестер Сити из-за Гвардиолы
Кевин Де Брюйне (слева) и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Toby Melville
Станислав Костюк - Редактор

Футболист английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не исключает варианта завершить карьеру в конце нынешнего сезона. У бельгийского игрока есть несколько причин для такого решения. 

Де Брюйне не хочет оставаться в Англии несмотря на уговоры спортивного директора клуба, сообщает Daily Mail

Читайте также:

Сезон 2024/2025 неудачно складывается для 33-летнего Кевина Де Брюйне. Из-за частых травм футболист, который еще недавно был лидером "Манчестер Сити", сыграл за английскую команду всего 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Где будет играть Де Брюйне 

У опытного футболиста есть несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии и американской MLS. Несмотря на настойчивость потенциальных покупателей, бельгиец не хочет переезжать в эти страны даже за большие деньги. 

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне работает с мячом. Фото: Reuters/Peter Powell

Оставаться в "Манчестер Сити" Де Брюйне тоже не желает. Кевин никогда не говорил об этом вслух, но английские журналисты утверждают, что он разочаровался в проекте Хосепа Гвардиолы. Каталонский тренер продлил контракт с клубом, но Де Брюйне не последует его примеру. 

У игрока есть два варианта. Он может вообще завершить карьеру, поскольку Кевин устал и от игры, и от постоянных травм. Однако не исключено, что Де Брюйне ненадолго вернется в родной "Генк", воспитанником которого он является. 

Напомним, футболист сборной Украины объяснил, как допинг попал в организм Михаила Мудрика. 

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин стал кандидатом на переход сразу в два европейских гранда. 

В лондонском "Арсенале" уже нашли новый клуб для Александра Зинченко и ведет переговоры о трансфере. 

Экс-футболист сборной Украины Ярослав Ракицкий отправился на фронт и посетил Покровск. 

спорт футбол Футбол трансферы Манчестер Сити Кевин Де Брюйне

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:13 Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

15:48 Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека

15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:22 ИИ показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

15:20 Отказ от доллара в пользу евро — что это значит для украинцев

15:15 Продолжение бронирования — юрист назвал главную проблему

15:04 Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве

15:01 На Украину надвигается непогода — прогноз от Диденко на завтра

16:13 Партизаны нашли тайную российскую базу в Крыму

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

15:48 Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека

15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:22 ИИ показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

15:20 Отказ от доллара в пользу евро — что это значит для украинцев

15:15 Продолжение бронирования — юрист назвал главную проблему

15:04 Украина подписала соглашение с Британией о 100-летнем партнерстве

15:01 На Украину надвигается непогода — прогноз от Диденко на завтра

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно