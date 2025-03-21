Футболіст Манчестер Сіті купив унікальний Bugatti — що відомо

Гравці "Манчестер Сіті" під час матчу. Фото: REUTERS/Phil Noble

Футбольні суперзірки люблять дорогі та знакові речі. Інколи вони роблять такі придбання.

Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд придбав унікальний автомобіль Bugatti Tourbillon, який коштує 4 мільйони фунтів, пише The Sun.

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Цей суперкар має не тільки велику ціну. Він також може похвалитися неймовірними технічними характеристиками.

Bugatti Tourbillon. Фото: Bugatti

Що відомо про Bugatti Голанда

Цей суперкар вийшов у світ тиражем в усього 250 екземплярів. Він має футуристичний дизайн та круті характеристики.

Авто оснащене гібридним бензиново-електричним двигуном V16 потужністю 1800 кінських сил, воно розганяється до 100 км/год всього за дві секунди.

Максимальна швидкість нового автомобіля норвежця досягає майже 446 км/год.

Цікаво, що Голанд придбав цю машину разом із мільярдером Оле Ертвагом, який колекціонує суперкари. Це не перша їхня спільна покупка, раніше вже був Mercedes AMG вартістю 2,62 мільйона фунтів.

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