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Лидер МанСити приобрел уникальное авто, которое стоит миллионы

21 марта 2025 21:18
Максим Коваленко - Редактор
Футболист Манчестер Сити купил уникальный Bugatti — что известно
Игроки "Манчестер Сити" во время матча. Фото: REUTERS/Phil Noble
Максим Коваленко - Редактор

Футбольные суперзвезды любят дорогие и знаковые вещи. Иногда они делают такие приобретения.

Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд приобрел уникальный автомобиль Bugatti Tourbillon, который стоит 4 миллиона фунтов, пишет The Sun.

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Этот суперкар имеет не только большую цену. Он также может похвастаться невероятными техническими характеристиками.

Бугатті
Bugatti Tourbillon. Фото: Bugatti

Что известно о Bugatti Голанда

Этот суперкар вышел в свет тиражом всего 250 экземпляров. Он имеет футуристический дизайн и крутые характеристики.

Авто оснащено гибридным бензиново-электрическим двигателем V16 мощностью 1800 лошадиных сил, оно разгоняется до 100 км/ч всего за две секунды.

Максимальная скорость нового автомобиля норвежца достигает почти 446 км/ч.

Интересно, что Холанд приобрел эту машину вместе с миллиардером Оле Эртвагом, который коллекционирует суперкары. Это не первая их совместная покупка, ранее уже был Mercedes AMG стоимостью 2,62 миллиона фунтов.

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