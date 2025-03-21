Футболист Манчестер Сити купил уникальный Bugatti — что известно

Лидер МанСити приобрел уникальное авто, которое стоит миллионы
Футбольные суперзвезды любят дорогие и знаковые вещи. Иногда они делают такие приобретения.
Форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд приобрел уникальный автомобиль Bugatti Tourbillon, который стоит 4 миллиона фунтов, пишет The Sun.
Этот суперкар имеет не только большую цену. Он также может похвастаться невероятными техническими характеристиками.
Что известно о Bugatti Голанда
Этот суперкар вышел в свет тиражом всего 250 экземпляров. Он имеет футуристический дизайн и крутые характеристики.
Авто оснащено гибридным бензиново-электрическим двигателем V16 мощностью 1800 лошадиных сил, оно разгоняется до 100 км/ч всего за две секунды.
Максимальная скорость нового автомобиля норвежца достигает почти 446 км/ч.
Интересно, что Холанд приобрел эту машину вместе с миллиардером Оле Эртвагом, который коллекционирует суперкары. Это не первая их совместная покупка, ранее уже был Mercedes AMG стоимостью 2,62 миллиона фунтов.
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