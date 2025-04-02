В Олександрії зробили заяву після гри з Шахтарем в Кубку України

Форвард "Олександрії" Олександр Філіппов. Фото: instagram.com/fcolexandriya

В Кубку України з футболу продовжуються матчі чвертьфіналів. В центральному поєдинку цієї стадії "Олександрія" в овертаймі поступилася "Шахтарю".

Форвард "Олександрії" Олександр Філіппов в ефірі УПЛ ТБ прокоментував поразку та оцінив гру команди, пише Tribuna.com.

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Він зазначив, що гра була важкою. І в "Олександрії" прекрасно знали потужність та силу "Шахтаря".

Що сказав Філіппов

"Прикро за команду, тому що ми віддали усі сили, віддали душу на полі. Вже трішки під кінець втратили багато сил, важко було десь і створювати моменти, і вже просідали моментами. Але, я ж кажу, не буває багато моментів. Важка гра, і прикро поступатися", — сказав гравець "Олександрії".

Він додав, що гра з "Шахтарем" забрала дуже багато емоційних та фізичних сил.

"Щось вдавалося, щось ні, але наприкінці вже мало залишилося сил, щоб щось гарне створити, забити та зрівняти рахунок", — резюмував гравець.

Він також звернув увагу на суддівство.

"Я не звик скаржитися, але були деякі моменти, особливо бокові судді, котрі, я не знаю, як вони бачать, — там були епізоди, коли м'яч не виходив повністю за лінію, і він одразу давав свисток. Але я ж не буду казати, що тільки через це ми програли. Програли сильному супернику, але залишаємо турнір з високо піднятою головою", — сказав Філіппов.

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