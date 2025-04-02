В Александрии сделали заявление после игры с Шахтером в Кубке Украины

Лидер Александрии раскритиковал судей после игры с Шахтером
В Кубке Украины по футболу продолжаются матчи четвертьфиналов. В центральном поединке этой стадии "Александрия" в овертайме уступила "Шахтеру".
Форвард "Александрии" Александр Филиппов в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение и оценил игру команды, пишет Tribuna.com.
Он отметил, что игра была тяжелой. И в "Александрии" прекрасно знали мощность и силу "Шахтера".
Что сказал Филиппов
"Обидно за команду, потому что мы отдали все силы, отдали душу на поле. Уже немного под конец потеряли много сил, трудно было где-то и создавать моменты, и уже проседали моментами. Но, я же говорю, не бывает много моментов. Тяжелая игра, и обидно уступать", — сказал игрок "Александрии".
Он добавил, что игра с "Шахтером" забрала очень много эмоциональных и физических сил.
"Что-то удавалось, что-то нет, но в конце уже мало осталось сил, чтобы что-то хорошее создать, забить и сравнять счет", — резюмировал игрок.
Он также обратил внимание на судейство.
"Я не привык жаловаться, но были некоторые моменты, особенно боковые судьи, которые, я не знаю, как они видят, — там были эпизоды, когда мяч не выходил полностью за линию, и он сразу давал свисток. Но я же не буду говорить, что только из-за этого мы проиграли. Проиграли сильному сопернику, но покидаем турнир с высоко поднятой головой", — сказал Филиппов.
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