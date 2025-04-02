Пушич сделал неожиданный комментарий после матча Шахтера с Александрией

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

В Кубке Украины по футболу продолжаются четвертьфиналы. В одном из них "Шахтер" одолел сопротивление "Александрии", забив единственный гол в овертайме.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич в эфире УПЛ ТВ прокомментировал результат матча, пишет Tribuna.com.

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Он отметил, что поединок был очень тяжелым. Но подчеркнул, что его команда заслужила победу.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

Что сказал Пушич

"Первый час игры был равным, но я знал, что физически и ментально мы можем сделать разницу в концовке, и именно так и произошло. Это приятно видеть, большие комплименты всем моим игрокам. Они боролись, создавали моменты, отдавались на полную", — подчеркнул Пушич.

Тренер "Шахтера" подчеркнул, что его клуб заслужил победу. И это заслуга его игроков.

"На этом этапе турнира самое главное — пройти дальше, и, считаю, мы вполне заслужили выход в следующий раунд. Это была очень сложная игра на выезде, но мы показали великолепное выступление", — отметил он.

Пушич также добавил, что "Александрия" никаких сюрпризов против его команды не подготовила.

"Они играли так, как всегда играют. Мы это знали и, думаю, хорошо контролировали игру в первом тайме. Нам не удалось создать больших моментов, потому что поле было медленным, и сложно было быстро продвигаться вперед", — резюмировал он.

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