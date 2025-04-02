Пушич зробив неочікуваний коментар після матчу Шахтаря з Олександрією

Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

У Кубку України з футболу продовжуються чвертьфінали. У одному з них "Шахтар" здолав опір "Олександрії", забивши єдиний гол в овертаймі.

Головний тренер "гірників" Марино Пушич в ефірі УПЛ ТБ прокоментував результат матчу, пише Tribuna.com.

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Він відзначив, що поєдинок був дуже важким. Але підкреслив, що його команда заслужила перемогу.

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

Що сказав Пушич

"Перша година гри була рівною, але я знав, що фізично та ментально ми можемо зробити різницю в кінцівці, і саме так і сталося. Це приємно бачити, великі компліменти всім моїм гравцям. Вони боролися, створювали моменти, віддавалися на повну", — підкреслив Пушич.

Тренер "Шахтаря" підкреслив, що його клуб заслужив перемогу. І це заслуша його гравців.

"На цьому етапі турніру найголовніше – пройти далі, і, вважаю, ми цілком заслужили вихід у наступний раунд. Це була дуже складна гра на виїзді, але ми показали чудовий виступ", — зазначив він.

Пушич також додав, що "Олександрія" ніяких сюрпризів проти його команди не підготувала.

"Вони грали так, як завжди грають. Ми це знали і, думаю, добре контролювали гру в першому таймі. Нам не вдалося створити великих моментів, бо поле було повільним, і складно було швидко просуватися вперед", — резюмував він.

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