Динамо проти Партизана: капітан сербів про плани на матч і потрібний результат

Капітан "Партизана" Світлозар Маркович. Фото: mondo.ba

Київське "Динамо" 23 липня проведе дебютний матч у сезоні 2024/2025 років. У цьому матчі команда Олександра Шовковського зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського "Партизана".

Перед матчем капітан "Партизана" Світлозар Маркович висловив плани на матч, передає портал Sport Klub.

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"Партизану" потрібна нічия

Напередодні матчу Маркович похвалив "Динамо" та зізнався, що їм буде нелегко, попри відсутність у складі киян зіркових футболістів.

Маркович зазначив, що вони докладуть максимум зусиль, щоб підготуватися та спробувати здобути перемогу. Він додав, що статус фаворитів у суперників знімає частину тиску з його команди.

Також футболіст розповів, що їх влаштує нічия у першому матчі.

"У них справді чудова команда. Про капітана Ярмоленка говорити багато не треба — він чудово відомий. Команда сильна як у командній взаємодії, так і на індивідуальному рівні.

Перемога, безумовно, була б найкращим результатом, але нічия перед поїздкою до Белграда нас теж влаштувала б", — сказав Маркович.

Матч "Динамо" — "Партизан" у польському Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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