Динамо проти Партизана: капітан сербів про плани на матч і потрібний результат

Лідер Партизана заявив, що у матчі з Динамо їх задовольнить нічия
Київське "Динамо" 23 липня проведе дебютний матч у сезоні 2024/2025 років. У цьому матчі команда Олександра Шовковського зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів проти сербського "Партизана".
Перед матчем капітан "Партизана" Світлозар Маркович висловив плани на матч, передає портал Sport Klub.
"Партизану" потрібна нічия
Напередодні матчу Маркович похвалив "Динамо" та зізнався, що їм буде нелегко, попри відсутність у складі киян зіркових футболістів.
Маркович зазначив, що вони докладуть максимум зусиль, щоб підготуватися та спробувати здобути перемогу. Він додав, що статус фаворитів у суперників знімає частину тиску з його команди.
Також футболіст розповів, що їх влаштує нічия у першому матчі.
"У них справді чудова команда. Про капітана Ярмоленка говорити багато не треба — він чудово відомий. Команда сильна як у командній взаємодії, так і на індивідуальному рівні.
Перемога, безумовно, була б найкращим результатом, але нічия перед поїздкою до Белграда нас теж влаштувала б", — сказав Маркович.
Матч "Динамо" — "Партизан" у польському Любліні розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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