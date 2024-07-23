Динамо против Партизана: капитан сербов о планах на матч и нужном результате

Капитан "Партизана" Светозар Маркович. Фото: mondo.ba

Киевское "Динамо" 23 июля проведет дебютный матч в сезоне 2024/2025 гг. В этом матче команда Александра Шовковского сыграет во втором раунде квалификации Лиги чемпионов против сербского "Партизана".

Перед матчем капитан "Партизана" Светозар Маркович высказал о планах на матч, передает портал Sport Klub.

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"Партизану" нужна ничья

Накануне матча Маркович похвалил "Динамо" и признался, что им будет нелегко, несмотря на отсутствие в составе киевлян звездных футболистов.

Маркович отметил, что они приложат максимум усилий, чтобы подготовиться и попытаться одержать победу. Он добавил, что статус фаворитов у соперников снимает часть давления с его команды.

Также футболист рассказал, что их устроит ничья в первом матче.

"У них действительно отличная команда. Про капитана Ярмоленко говорить много не надо — он прекрасно известен. Команда сильна как в командном взаимодействии, так и на индивидуальном уровне.

Победа, безусловно, была бы наилучшим результатом, но ничья перед поездкой в Белград нас тоже устроила бы", — сказал Маркович.

Матч "Динамо" — "Партизан" в польском Люблине начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер.

Ярмоленко может уйти из "Динамо" — зарубежный клуб хочет подписать украинца.

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