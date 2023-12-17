Лідер Шахтаря заявив, що прилетів на благодійний матч в Японію, щоб добре поїсти

Микола Матвієнко під час спілкування з вболівальниками. Фото: скріншот

Донецький "Шахтар" не пішов на канікули як інші команди УПЛ, а вирішив зіграти благодійний матч. Відбудеться він у Японії.

Наразі команда знаходиться в країні сонця, що сходить, повідомила пресслужба "гірників".

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У гості до «оранжево-чорних» приїхали близько 50 українських переселенців, у тому числі з Донбасу, серед яких було багато дітей.#Shakhtar pic.twitter.com/i8hWtI2dLQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 17, 2023

Матвієнко у гарному настрої

Центральний захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко у коментарі японським ЗМІ жартома висловився про свою головну ціль в Японії.

За словами Матвієнка, він приїхав в Японію смачно поїсти, але у нього проблеми з тим, щоб знайти вільні місця в закладах харчування.

"Я сюди приїхав, щоб дуже смачно поїсти. Мені здається, що тут дуже смачно, але ми не можемо знайти дуже смачні суші, тому що все під резервацією, все зайнято. Тут дуже великий трафік. Шукаємо. Може, сходимо кудись", — сказав Матвієнко.

Гра "Шахтаря" против "Авіспи Фукуокі" відбудеться 18 грудня о 12:00 за київським часом.

Також відомо, що 17 грудня головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич проведе пресконференцію та відкрите тренування.

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