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Лідер Шахтаря заявив, що прилетів на благодійний матч в Японію, щоб добре поїсти

17 грудня 2023 09:46
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Агабекян Карен
редактор
Лідер Шахтаря заявив, що прилетів на благодійний матч в Японію, щоб добре поїсти
Микола Матвієнко під час спілкування з вболівальниками. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецький "Шахтар" не пішов на канікули як інші команди УПЛ, а вирішив зіграти благодійний матч. Відбудеться він у Японії.

Наразі команда знаходиться в країні сонця, що сходить, повідомила пресслужба "гірників".

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Центральний захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко у коментарі японським ЗМІ жартома висловився про свою головну ціль в Японії.

За словами Матвієнка, він приїхав в Японію смачно поїсти, але у нього проблеми з тим, щоб знайти вільні місця в закладах харчування.

"Я сюди приїхав, щоб дуже смачно поїсти. Мені здається, що тут дуже смачно, але ми не можемо знайти дуже смачні суші, тому що все під резервацією, все зайнято. Тут дуже великий трафік. Шукаємо. Може, сходимо кудись", — сказав Матвієнко.

Гра "Шахтаря" против "Авіспи Фукуокі" відбудеться 18 грудня о 12:00 за київським часом.

Також відомо, що 17 грудня головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич проведе пресконференцію та відкрите тренування.

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