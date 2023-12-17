Лидер Шахтера заявил, что прилетел на благотворительный матч в Японию, чтобы хорошо поесть

Николай Матвиенко во время общения с болельщиками. Фото: скриншот

Донецкий "Шахтер" не ушел на каникулы, как другие команды УПЛ, а решил сыграть благотворительный матч. Состоится он в Японии.

В настоящее время команда находится в стране восходящего солнца, сообщила прессслужба "горняков".

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В гости в «оранжево-черные» приехали около 50 украинских переселенцев, в том числе из Донбасса, среди которых было много детей. #Shakhtar pic.twitter.com/i8hWtI2dLQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 17, 2023

Матвиенко в хорошем настроении

Центральный защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в комментарии японским СМИ в шутку высказался о своей главной цели в Японии.

По словам Матвиенко, он приехал в Японию вкусно поесть, но у него проблемы с тем, чтобы найти свободные места в заведениях питания.

"Я сюда приехал, чтобы очень вкусно поесть. Мне кажется, что здесь очень вкусно, но мы не можем найти вкуснейшие суши, потому что все под резервацией, все занято. Здесь очень большой трафик. Ищем. Может, сходим куда-то", — сказал Матвиенко.

Игра "Шахтера" против "Ависпы Фукуоки" состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени.

Также известно, что 17 декабря главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проведет пресс-конференцию и открытую тренировку.

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