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Лидер Шахтера заявил, что прилетел на благотворительный матч в Японию, чтобы хорошо поесть

17 декабря 2023 09:46
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Агабекян Карен
редактор
Лидер Шахтера заявил, что прилетел на благотворительный матч в Японию, чтобы хорошо поесть
Николай Матвиенко во время общения с болельщиками. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" не ушел на каникулы, как другие команды УПЛ, а решил сыграть благотворительный матч. Состоится он в Японии.

В настоящее время команда находится в стране восходящего солнца, сообщила прессслужба "горняков".

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Центральный защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в комментарии японским СМИ в шутку высказался о своей главной цели в Японии.

По словам Матвиенко, он приехал в Японию вкусно поесть, но у него проблемы с тем, чтобы найти свободные места в заведениях питания.

"Я сюда приехал, чтобы очень вкусно поесть. Мне кажется, что здесь очень вкусно, но мы не можем найти вкуснейшие суши, потому что все под резервацией, все занято. Здесь очень большой трафик. Ищем. Может, сходим куда-то", — сказал Матвиенко.

Игра "Шахтера" против "Ависпы Фукуоки" состоится 18 декабря в 12:00 по киевскому времени.

Также известно, что 17 декабря главный тренер "Шахтера" Марино Пушич проведет пресс-конференцию и открытую тренировку.

Напомним, наставник Довбика и Цыганкова объяснил, почему не верит в чемпионство "Жироны".

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