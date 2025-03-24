Лідер збірної України назвав нову мету національної команди

Микола Матвієнко (праворуч), Андрій Ярмоленко та Олександр Сваток. Фото: instagram.com/uafukraine/

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко пояснив, чому збірна України розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді плей-оф Ліги Націй. Футболіст чесно розповів, як почуваються гравці команди.

Матвієнко звернувся до вболівальників щодо результатів останніх матчів в інтерв'ю Megogo.

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Капітан збірної України Микола Матвієнко поділився враженнями після розгромної поразки від збірної Бельгії в Генку з рахунком 0:3. Завдяки цьому матчу "червоні дияволи" зберегли прописку в елітному дивізіоні Ліги Націй, а збірна України залишилася в дивізіоні "В". Капітан "синьо-жовтих" закликав не робити з цього результату трагедію.

Микола Матвієнко перед грою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що сказав Матвієнко

Головний тренер збірної України Сергій Ребров був єдиним представником команди, який вийшов до журналістів після поразки від Бельгії. Лише пізніше результат протистояння прокоментували футболісти "синьо-жовтих".

Матвієнко заявив, що ніхто з футболістів збірної України не хотів програвати цей матч, але ситуацію вже не можна змінити. Капітан команди пообіцяв боротися за вихід до дивізіону "А" в наступному розіграші Ліги Націй.

Досвідчений футболіст заявив, що матч проти збірної Бельгії від самого початку розвивався не так, як планували українські гравці. Матвієнко пошкодував, що "синьо-жовті" пропустили перший гол тільки в першому таймі, оскільки після цього вони "включилися" в гру. Микола віддав належне супернику і заявив, що завжди складно протистояти таким командам, але збірна України зробила все, що могла.

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