Лидер сборной Украины назвал новую цель национальной команды

Николай Матвиенко (справа), Андрей Ярмоленко и Александр Сваток. Фото: instagram.com/uafukraine/

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко объяснил, почему сборная Украины разгромно проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги Наций. Футболист честно рассказал, как себя чувствуют игроки команды.

Матвиенко обратился к болельщикам по поводу результатов последних матчей в интервью Megogo.

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Капитан сборной Украины Николай Матвиенко поделился впечатлениями после разгромного поражения от сборной Бельгии в Генке со счетом 0:3. Благодаря этому матчу "красные дьяволы" сохранили прописку в элитном дивизионе Лиги Наций, а сборная Украины осталась в дивизионе "В". Капитан "сине-желтых" призвал не делать из этого результата трагедию.

Николай Матвиенко перед игрой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что сказал Матвиенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был единственным представителем команды, который вышел к журналистам после поражения от Бельгии. Лишь позже исход противостояния прокомментировали футболисты "сине-желтых".

Матвиенко заявил, что никто из футболистов сборной Украины не хотел проигрывать этот матч, но ситуацию уже нельзя изменить. Капитан команды пообещал сражаться за выход в дивизион "А" в следующем розыгрыше Лиги Наций.

Опытный футболист заявил, что матч против сборной Бельгии с самого начала развивался не так, как планировали украинские игроки. Матвиенко пожалел, что "сине-желтые" пропустили первый гол только в первом тайме, поскольку после этого они "включились" в игру. Николай отдал должное сопернику и заявил, что всегда сложно противостоять таким командам, но сборная Украины сделала все, что могла.

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