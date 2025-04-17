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Лідеру Реала погрожують дискваліфікацією за "бійку" з Сакою

17 квітня 2025 20:00
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Карвахалю з Реала загрожує дискваліфікація за конфлікт з Сакою в ЛЧ
Букайо Сака. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Травмованому лідеру мадридського "Реала" Дані Карвахалю погрожують тривалою дискваліфікацією в єврокубках. В перерві матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсеналу" (1:2) він спровокував конфлікт з Букайо Сакою.

Про це повідомило видання AS.

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Джерела вважають, що Карвахаля можуть дискваліфікувати на чотири матчі. Ускладнює ситуацію з іспанцем той факт, що він не був заявлений на гру. Тобто, він був звичайним глядачем.

Зазначимо, що Карвахаль наразі відновлюється від отриманого в жовтні 2024 року розриву хрестоподібних зв’язок коліна.

Цікаво, що Карвахалю не вдалося вивести Сака із рівноваги, оскільки він забив у другому таймі, а його команда перемогла з рахунком 2:1 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.

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