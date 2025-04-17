Карвахалю з Реала загрожує дискваліфікація за конфлікт з Сакою в ЛЧ

Букайо Сака. Фото: Reuters

Травмованому лідеру мадридського "Реала" Дані Карвахалю погрожують тривалою дискваліфікацією в єврокубках. В перерві матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсеналу" (1:2) він спровокував конфлікт з Букайо Сакою.

Про це повідомило видання AS.

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🔥🔥🔥 ¡OJO! ¡Dani Carvajal se fue a por Saka en el descanso!

El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka 🔥🔥🔥



📹 @jdelriomuradas pic.twitter.com/zBscrXMg3e — MARCA (@marca) April 16, 2025

Як покарають Карвахаля

Джерела вважають, що Карвахаля можуть дискваліфікувати на чотири матчі. Ускладнює ситуацію з іспанцем той факт, що він не був заявлений на гру. Тобто, він був звичайним глядачем.

Зазначимо, що Карвахаль наразі відновлюється від отриманого в жовтні 2024 року розриву хрестоподібних зв’язок коліна.

Цікаво, що Карвахалю не вдалося вивести Сака із рівноваги, оскільки він забив у другому таймі, а його команда перемогла з рахунком 2:1 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.

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