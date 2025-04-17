Карвахалю з Реала загрожує дискваліфікація за конфлікт з Сакою в ЛЧ

Лідеру Реала погрожують дискваліфікацією за "бійку" з Сакою
Травмованому лідеру мадридського "Реала" Дані Карвахалю погрожують тривалою дискваліфікацією в єврокубках. В перерві матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Арсеналу" (1:2) він спровокував конфлікт з Букайо Сакою.
Про це повідомило видання AS.
🔥🔥🔥 ¡OJO! ¡Dani Carvajal se fue a por Saka en el descanso!— MARCA (@marca) April 16, 2025
El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka 🔥🔥🔥
📹 @jdelriomuradas pic.twitter.com/zBscrXMg3e
Як покарають Карвахаля
Джерела вважають, що Карвахаля можуть дискваліфікувати на чотири матчі. Ускладнює ситуацію з іспанцем той факт, що він не був заявлений на гру. Тобто, він був звичайним глядачем.
Зазначимо, що Карвахаль наразі відновлюється від отриманого в жовтні 2024 року розриву хрестоподібних зв’язок коліна.
Цікаво, що Карвахалю не вдалося вивести Сака із рівноваги, оскільки він забив у другому таймі, а його команда перемогла з рахунком 2:1 та вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета відзначив успіх команди в Мадриді.
У мадридському "Реалі" ухвалили рішення про відхід Карло Анчелотті.
Воротар мадридців Тібо Куртуа назвав винних за поразку від "Арсеналу".
У новому ресторані Олександра Зінченка побував колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський.
Читайте Новини.LIVE!