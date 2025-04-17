Карвахалю из Реала грозит дисквалификация за конфликт с Сакой в ЛЧ

Букайо Сака. Фото: Reuters

Травмированному лидеру мадридского "Реала" Дани Карвахалю угрожают длительной дисквалификацией в еврокубках. В перерыве ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Арсенала" (1:2) он спровоцировал конфликт с Букайо Сакой.

Об этом сообщило издание AS.

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El capitán, que no puede jugar por lesión, recriminó al delantero su intento de colar un penalti a lo Panenka 🔥🔥🔥🔥



📹 @jdelriomuradas pic.twitter.com/zBscrXMg3e - MARCA (@marca) 16 апреля 2025 г.

Как накажут Карвахаля

Источники считают, что Карвахаля могут дисквалифицировать на четыре матча. Осложняет ситуацию с испанцем тот факт, что он не был заявлен на игру. То есть, он был обычным зрителем.

Отметим, что Карвахаль сейчас восстанавливается от полученного в октябре 2024 года разрыва крестообразных связок колена.

Интересно, что Карвахалю не удалось вывести Сака из равновесия, поскольку он забил во втором тайме, а его команда победила со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

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