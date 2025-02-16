Беллінгем може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів — відома причина

Гравці мадридського "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran

У чемпіонаті Іспанії стався серйозний скандал, який загрожує тривалими санкціями для лідера мадридського "Реала". Зараз контролюючі органи збирають докази для того, щоб ухвалити остаточне рішення.

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем може отримати тривалу дискваліфікацію за вилучення в матчі минулого туру Ла Ліги проти "Осасуни", повідомляє AS.

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Поєдинок завершився внічию 1:1. Беллінгем був вилучений на 40 хвилині.

Por fin se hizo justicia!👏🏻

Roja para Jude Bellingham por pensar que los insultos en Inglés no cuentan…#OsasunaRealMadrid

pic.twitter.com/WhysRuvDkG — News Sports (@newssports_mx) February 15, 2025

Скандал з суддею та Беллінгемом

ЗМІ пишуть, що Беллінгем під час одного із епізодів матчу нецензурно "послав" суддю поєдинку. Саме за це він був покараний червоною карткою.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті стверджує, що англієць не "посилав" арбітра, а сказав йому слово "відчепись" у нецензурній формі.

У разі якщо буде доведено, що Беллінгем саме образив суддю, він може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів.

Якщо буде вирішено, що це була "неповага до арбітра", то футболіст "Реала" пропустить 2-3 поєдинки.

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