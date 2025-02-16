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Лідеру Реала загрожує дискваліфікація на 12 матчів — що відомо

16 лютого 2025 08:25
Олександр Ільющенков - Редактор
Беллінгем може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів — відома причина
Гравці мадридського "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran
Олександр Ільющенков - Редактор

У чемпіонаті Іспанії стався серйозний скандал, який загрожує тривалими санкціями для лідера мадридського "Реала". Зараз контролюючі органи збирають докази для того, щоб ухвалити остаточне рішення. 

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем може отримати тривалу дискваліфікацію за вилучення в матчі минулого туру Ла Ліги проти "Осасуни", повідомляє AS

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Поєдинок завершився внічию 1:1. Беллінгем був вилучений на 40 хвилині. 

Скандал з суддею та Беллінгемом

ЗМІ пишуть, що Беллінгем під час одного із епізодів матчу нецензурно "послав" суддю поєдинку. Саме за це він був покараний червоною карткою. 

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті стверджує, що англієць не "посилав" арбітра, а сказав йому слово "відчепись" у нецензурній формі.

У разі якщо буде доведено, що Беллінгем саме образив суддю, він може отримати дискваліфікацію від 4 до 12 матчів. 

Якщо буде вирішено, що це була "неповага до арбітра", то футболіст "Реала" пропустить 2-3 поєдинки. 

Нагадаємо, київське "Динамо" встановило дуже високий цінник на одного із своїх молодих гравців. 

Столичний клуб також хоче посилити склад захисником, але його сім'я не хоче, щоб він їхав до України. 

Відомий український футболіст хоче отримати паспорт громадянина Іспанії. Він пояснив причину. 

Відомі причини, чому "Манчестер Сіті" може пройти мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів. 

спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллінгем Іспанська Ла Ліга
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