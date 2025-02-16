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Лидеру Реала грозит дисквалификация на 12 матчей — что известно

16 февраля 2025 08:25
Александр Ильющенков - Редактор
Беллингем может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей — известна причина
Игроки мадридского "Реала". Фото: REUTERS/Ana Beltran
Александр Ильющенков - Редактор

В чемпионате Испании произошел серьезный скандал, который грозит длительными санкциями для лидера мадридского "Реала". Сейчас контролирующие органы собирают доказательства для того, чтобы принять окончательное решение.

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем может получить длительную дисквалификацию за удаление в матче прошлого тура Ла Лиги против "Осасуны", сообщает AS.

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Поединок завершился вничью 1:1. Беллингем был удален на 40 минуте.

Скандал с судьей и Беллингемом

СМИ пишут, что Беллингем во время одного из эпизодов матча нецензурно "послал" судью поединка. Именно за это он был наказан красной карточкой.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти утверждает, что англичанин не "посылал" арбитра, а сказал ему слово "отстань" в нецензурной форме.

В случае если будет доказано, что Беллингем именно оскорбил судью, он может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

Если будет решено, что это было "неуважение к арбитру", то футболист "Реала" пропустит 2-3 поединка.

Напомним, киевское "Динамо" установило очень высокий ценник на одного из своих молодых игроков.

Столичный клуб также хочет усилить состав защитником, но его семья не хочет, чтобы он ехал в Украину.

Известный украинский футболист хочет получить паспорт гражданина Испании. Он объяснил причину.

Известны причины, почему "Манчестер Сити" может пройти мадридский "Реал" в Лиге чемпионов.

спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллингем Испанская Ла Лига
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