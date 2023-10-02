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Лєднєв приніс перемогу "Дніпру-1" над "Металістом 1925": відео

2 жовтня 2023 20:39
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Агабекян Карен
редактор
Лєднєв приніс перемогу "Дніпру-1" над "Металістом 1925": відео
Богдан Лєднєв. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Дніпрі пройшов завершальний матч дев’ятого туру Української прем’єр-ліги. "Дніпро-1" зіграв проти "Металіста 1925".

"Дніпро-1" виграв завдяки єдиному голу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лєднєв вперше забив в сезоні

"Дніпро-1" на початку матчу втратив Когута, який при Максимові став гравцем основи. На 24-й хвилині Ігор травмував коліна та був замінений на Пуріту.

Єдиним голом відзначився Лєднєв на 56-й хвилині. Пуріта перед штрафним віддав на Богдана, який потім пробив під поперечину.

Для Лєднєва це дебютний гол за "Днепро-1" та перший м’яч у сезоні.

Перемога дозволила "Дніпру-1" піднятись на сьому місце, тоді як "Металіст 1925" залишився дев’ятим.

"Дніпро-1" — "Металіст 1925" — 1:0

Гол: Лєднєв, 56

"Дніпро-1": Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець (Горін, 78), Каплієнко (Пасіч, 73) — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Лєднєв (Горбунов, 72) — Когут (Пуріта, 28).

"Металіст 1925": Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Червак — Вачіберадзе, Габелок — Арі, Чирук (Сидоров, 65), Дмитренко (Юсов, 65) — Борячук.

Попередження: Когут, Волинець — Борячук, Безуглий, Курило.

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