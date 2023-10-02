Леднев принес победу "Днепру-1" над "Металлистом 1925": видео

Богдан Леднев. Фото: "Днепр-1"

В Днепре прошел завершающий матч девятого тура Украинской премьер-лиги. "Днепр-1" сыграл против "Металлиста 1925 года".

"Днепр-1" выиграл благодаря единственному голу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Леднев впервые забил в сезоне

"Днепр-1" в начале матча потерял Когута, который при Максимове стал игроком основы. На 24-й минуте Игорь травмировал колено и был заменен на Пуриту.

Единственным голом отличился Леднев на 56-й минуте. Пурита перед штрафным отдал на Богдана, который затем пробил под перекладину.

Для Леднева это дебютный гол за "Днепр-1" и первый мяч в сезоне.

Победа позволила "Днепру-1" подняться на седьмое место, в то время как "Металлист 1925" остался девятым.

"Днепр-1" — "Металлист 1925" — 1:0

Гол: Леднев, 56

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец (Горин, 78), Каплиенко (Пасич, 73) — Гуцуляк, Пихалонок, Рубчинский, Леднев (Горбунов, 72) — Когут (Пурита, 28).

"Металлист 1925": Мозиль — Жичиков, Безуглый, Курило, Червак — Вачиберадзе, Габелок — Ари, Чирук (Сидоров, 65), Дмитренко (Юсов, 65) — Борячук.

Предупреждения: Когут, Волынец — Борячук, Безуглый, Курило.

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