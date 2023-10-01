"Рух" виграв у "Кривбасу", "Полісся" втратило очки, перемога "Оболоні"

"Рух" переміг "Кривбас". Фото: "Рух"

У рамках дев'ятого туру Української прем'єр-ліги пройшло три матчі. "Минай" приймав "Оболонь", "Колос" зіграв з "Поліссям", "Кривбас" протистояв "Руху".

Перемоги здобули "Оболонь", "Рух", а "Полісся" втратило очки, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ігровий день відкрив матч "Минаю" та "Оболоні" в Ужгороді. У битві аутсайдерів гості були агресивній й тому перемогли. На 78-й хвилині забив Тарануха.

"Минай" — "Оболонь" — 0:1

Голи: Тарануха, 78

"Минай": Бандура — Дмитрук (Гечев, 80), Ю. Кравчук, Нємчанінов, Чуєв (Солдат, 72), Булеза — Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 57) — Твердохліб — Гунічев (Рогозинський, 73).

"Оболонь": Рибка — Нагієв, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко (Дубко, 83) — Черненко (Косовський, 62), Мороз — Мединський (Вовкун, 84), Груша (Тарануха, 56) — Краснопір, Суханов (Осман, 56).

Попередження: Ю. Кравчук, Голуб — Лук'янчук

У Ковалівці відбувся матч новачка УПЛ "Полісся" та місцевого "Колоса" господарі поля з перших хвилин нав’язали свій силовий футбол та "збудувала" захисні мури, які команда з Житомира не смогла прорвати. Зазначимо, що для підопічних Юрія Калитвинцева це перша нічия в сезоні.

"Колос" — "Полісся" — 0:0

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов (Мілько, 81), Демченко — Болбат (Ільїн, 74), Безбородько (Попов, 81), Каріока (Велетень, 61).

"Полісся": Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Танковський (Крушинський, 83) — Козак, Грицук (Аріелсон, 82), Макуана (Шастал, 83) — Будківський.

Попередження: Богданов, Лучкевич — Макуана, Танковський, Будківський

"Кривбас" у себе вдома приймав львівський "Рух". Після поразки донецького "Шахтаря" від "Ворскли" підопічні Юрія Вернидуба у випадку перемоги очолили би турнірну таблиці, аде тягар був завеликий.

Криворіжці відкрили рахунок на 43-й хвилині зусиллями Іліча. Але в другому таймі щось дивовижне сталося з 63 по 68 хвилину. Спершу Руніч зрівняв рахунок, Климчук з пенальті вивів "Рух" уперед, а потів Руніч зробив остаточний рахунок — 3:1.

"Кривбас" — "Рух" — 1:3

Голи: Іліч, 43 — Руніч, 63, 68, Климчук, 66 (пен.)

"Кривбас": Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч (По, 89), Бізімана (Татарков, 70) — Вакулко, Хомченовський, Задерака (Кузик, 70) — Луньов (Приходько, 42).

"Рух": Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Плюман, 62), Пастух (Холод, 89) — Теслюк (Квасниця, 54), Климчук, Лях (Руніч, 54).

Попередження: Приходько — Лях, Ледвій, Роман

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