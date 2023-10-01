"Рух" выиграл у "Кривбасса", "Полесье" потеряло очки, победа "Оболони"

"Рух" победил "Кривбасс". Фото: "Рух"

В рамках девятого тура Украинской премьер-лиги прошли три матча. "Минай" принимал "Оболонь", "Колос" сыграл с "Полесье", "Кривбасс" противостоял "Руху".

Победы завоевали "Оболонь", "Рух", а "Полесье" потеряло очки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Игровой день открыл матч "Миная" и "Оболони" в Ужгороде. В битве аутсайдеров гости были агрессивны и потому победили. На 78-й минуте забил Тарануха.

"Минай" — "Оболонь" — 0:1

Голы: Тарануха, 78

"Минай": Бандура — Дмитрук (Гечев, 80), Ю. Кравчук, Немчанинов, Чуев (Солдат, 72), Булеза — Кораблин, Витенчук, Одарюк (Голуб, 57) — Твердохлеб — Гуничев (Рогозинский, 73).

"Оболонь": Рыбка — Нагиев, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко (Дубко, 83) — Черненко (Косовский, 62), Мороз — Мединский (Волкун, 84), Груша (Тарануха, 56) — Краснопир, Суханов (Осман, 56).

Предупреждение: Ю. Кравчук, Голубь — Лукьянчук

В Ковалевке состоялся матч новичка УПЛ "Полесье" и местного "Колоса". Хозяева поля с первых минут навязали свой силовой футбол и "построили" защитные стены, которые команда из Житомира не смогла прорвать.

Отметим, что для подопечных Юрия Калитвинцева это первая ничья в сезоне.

"Колос" — "Полесье" — 0:0

"Колос": Фесюн -- Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец — Богданов (Милько, 81), Демченко — Болбат (Ильин, 74), Безбородько (Попов, 81), Кариока (Велетень, 61).

"Полесье": Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушниренко, Танковский (Крушинский, 83) — Казак, Грицук (Ариэлсон, 82), Макуана (Шастал, 83) — Будковский.

Предупреждения: Богданов, Лучкевич — Макуана, Танковский, Будковский

"Кривбасс" у себя дома принимал львовский "Рух". После поражения донецкого "Шахтера" от "Ворсклы" подопечные Юрия Вернидуба в случае победы возглавили бы турнирную таблицу, но бремя было велико.

Криворожцы открыли счет на 43-й минуте усилиями Илича. Но во втором тайме что-то удивительное произошло с 63 по 68 минуту. Сначала Рунич сравнял счет, Климчук с пенальти вывел "Рух" вперед, а затем Рунич сделал окончательные цифры на табло — 3:1.

"Кривбасс" — "Рух" — 1:3

Голы: Илич, 43 -- Рунич, 63, 68, Климчук, 66 (пен.)

"Кривбасс": Клищук — Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго — Илич (По, 89), Бизимана (Татарков, 70) — Вакулко, Хомченовский, Задерака (Кузик, 70) — Лунев (Приходько, 42).

"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Дидык, Роман — Сапуга, Эдсон (Плюман, 62), Пастух (Холод, 89) — Теслюк (Квасница, 54), Климчук, Лях (Рунич, 54).

Предупреждение: Приходько — Лях, Ледвий, Роман

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