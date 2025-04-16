Linkin Park виступить на відкритті фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Мюнхені

Linkin Park виступить на фіналі Ліги чемпіонів
Легендарний американський рок-гурт Linkin Park виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Гра відбудеться 31 травня на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені.
Про це повідомило РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
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Цікаво, що раніше Linkin Park активно повернулися до концертів після семирічної перерви. Їх новий альбом FROM ZERO очолив світові чарти.
У Мюнхені на фіналі Ліги чемпіонів команда виконає сетлист із культових хітів, таких як "Numb", та нових треків.
Також спеціально для фіналу гурт створив ремікс, що поєднує їхні гітарні рифи з атмосферою Ліги чемпіонів.
"Енергія фанатів після виходу FROM ZERO неймовірна. Ми з нетерпінням чекаємо виступу в Мюнхені перед тисячами на стадіоні та мільйонами по всьому світу", — заявили в Linkin Park.
Зазначимо, що в 2024 році на фінал Ліги чемпіонів в Лондоні виступав Ленні Кравіц.
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