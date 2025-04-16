Linkin Park выступит на открытии финала Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхене

Группа Linkin Park. Фото: УЕФА

Легендарная американская рок-группа Linkin Park выступит на церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится 31 мая на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

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Интересно, что ранее Linkin Park активно вернулись в музыкальную деятельность после семилетнего перерыва. Их новый альбом FROM ZERO возглавил мировые чарты.

В Мюнхене на финале Лиги чемпионов команда исполнит сетлист из культовых хитов, таких как "Numb", и новых треков.

Также специально для финала группа создала ремикс, сочетающий их гитарные рифы с атмосферой Лиги чемпионов.

"Энергия фанатов после выхода FROM ZERO невероятная. Мы с нетерпением ждем выступления в Мюнхене перед тысячами на стадионе и миллионами по всему миру", — заявили в Linkin Park.

Отметим, что в 2024 году на финал Лиги чемпионов в Лондоне выступал Ленни Кравиц.

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