Літня Олімпіада-2036 може пройти в Європі

Господарем літніх Олімпійських ігор 2036 року може стати Берлін. Принаймні, столиця Німеччини має намір подати заявку на проведення Олімпіади.

Про це повідомляє Sport.ua

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Варто зазначити, що Берлін вже приймав Олімпійські ігри. Відбулось це у далекому 1936 році, коли в країні набирав обертів нацистський режим.

Таким чином, місто може знову провести змагання — рівно через 100 років.

Інші претенденти

Іншим кандидатом на проведення літньої Олімпіади-2036 є Індія. Ще минулого року міністр спорту цієї країни Анураг Тхакур заявляв, що вони хочуть подати заявку на проведення Олімпійських ігор.

"Місця проведення розподілені до 2032 року, але на 2036-й ми маємо надії. Я впевнений, що Індія підготується та подасть заявку на участь в Олімпіаді", — зазначав Тхакур.

Серед інших претендентів варто відзначити Єгипет, Велику Британію, Індонезію, а також Мексику.

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