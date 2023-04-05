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Літня Олімпіада-2036: з'явився новий претендент на проведення ігор

5 квітня 2023 06:15
- Сергій Гусенцев
Літня Олімпіада-2036 — з'явився новий претендент на проведення ігор
Літня Олімпіада-2036 може пройти в Європі
- Сергій Гусенцев

Господарем літніх Олімпійських ігор 2036 року може стати Берлін. Принаймні, столиця Німеччини має намір подати заявку на проведення Олімпіади.

Про це повідомляє Sport.ua

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Також відомо, що Соціал-демократична партія та Християнсько-демократичний союз ФРН підготували спільну угоду з відповідним проєктом. 

Варто зазначити, що Берлін вже приймав Олімпійські ігри. Відбулось це у далекому 1936 році, коли в країні набирав обертів нацистський режим.

Таким чином, місто може знову провести змагання — рівно через 100 років. 

Інші претенденти 

Іншим кандидатом на проведення літньої Олімпіади-2036 є Індія. Ще минулого року міністр спорту цієї країни Анураг Тхакур заявляв, що вони хочуть подати заявку на проведення Олімпійських ігор. 

Олімпійський вогонь

"Місця проведення розподілені до 2032 року, але на 2036-й ми маємо надії. Я впевнений, що Індія підготується та подасть заявку на участь в Олімпіаді", — зазначав Тхакур.

Серед інших претендентів варто відзначити Єгипет, Велику Британію, Індонезію, а також Мексику. 

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